Colunistas Fatos históricos do dia 22 de fevereiro

Por Efemérides | 22 de fevereiro de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1775 – Pio VI se torna o 250° papa.

1819 – Tratado de Adams-Onís entre Estados Unidos e Espanha, em que a Flórida é cedida pela Espanha aos Estados Unidos.

1836 – Criação da cidade de Uberaba (MG).

1939 – Petróleo jorra pela primeira vez no Brasil, no poço de Lobato (Salvador, Bahia).

1974 – O Paquistão reconhece a independência de Bangladesh.

1997 – Cientistas do Reino Unido apresentam a ovelha Dolly, primeira clonagem bem sucedida de um mamífero.

1998 – O edifício Palace II, construído pelo então deputado Sérgio Naya, desaba, matando oito pessoas.

2001 – Divulgada a violação do Painel do Senado na votação do senador Luiz Estêvão, envolvendo os líderes do PSDB, José Roberto Arruda, e do PFL, Antônio Carlos Magalhães, que, para não serem cassados, renunciaram ao mandato.

2006 – Um atentado em Samarra (Iraque) destrói a cúpula dourada da mesquita de Al Askari, aumentando as tensões religiosas entre sunitas e xiitas.

2011 – Terremoto de 8 graus na escala Richter atinge Christchurch, na Nova Zelândia, matando centenas de pessoas.

2014 – É realizado o primeiro consistório do papa Francisco, com a criação de 19 novos cardeais.

2017 – NASA descobre novo sistema planetário com sete exoplanetas que podem conter água líquida e vida e que orbitam a estrela TRAPPIST-1.

Nascimentos

1732 – George Washington, general e político norte-americano (m. 1799).

1857 – Robert Baden-Powell, general britânico (m. 1941); e Heinrich Hertz, físico alemão (m. 1894).

1889 – Olave Baden-Powell, líder britânica (m. 1977).

1900 – Luis Buñuel, cineasta espanhol (m. 1983).

1913 – Harry Keller, produtor e diretor de cinema estadunidense (m. 1987).

1914 – Renato Dulbecco, médico patologista italiano (m. 2012).

1921 – Jean-Bédel Bokassa, político centro-africano (m. 1996).

1928 – Paul Dooley, ator estadunidense.

1932 – Ted Kennedy, político norte-americano (m. 2009).

1942 – Aracy Balabanian, atriz brasileira; e Paulo Henrique Amorim, jornalista brasileiro.

1945 – Elke Maravilha, atriz brasileira.

1947 – Roberto Avallone, jornalista brasileiro.

1949 – Niki Lauda, ex-automobilista austríaco.

1950 – Julie Walters, atriz britânica.

1952 – Marcos Caruso, ator e autor brasileiro.

1974 – James Blunt, cantor e compositor britânico.

1975 – Drew Barrymore, atriz norte-americana.

1979 – Débora Falabella, atriz brasileira.

1985 – Larissa Riquelme, modelo paraguaia.

1988 – Beatriz e Branca Feres, irmãs gêmeas, nadadoras brasileiras; e Ximena Navarrete, modelo mexicana, eleita Miss Universo em 2010.

1993 – Vinícius Araújo, futebolista brasileiro.

Falecimentos

606 – Papa Sabiniano (n. 530).

1297 – Margarida de Cortona, santa católica (n. 1247).

1371 – David II da Escócia (n. 1324).

1511 – Henrique, Duque da Cornualha (n. 1511).

1512 – Américo Vespúcio, explorador e navegador italiano (n. 1454).

1760 – Anna Magdalena Bach, compositora alemã (n. 1701).

1875 – Jean-Baptiste Camille Corot, pintor francês (n. 1796).

1987 – Andy Warhol, artista plástico e produtor cinematográfico norte-americano (n. 1928).

1993 – Luís Gonzaga de Lancastre e Távora, genealogista, heraldista e escritor português (n. 1937).

2002 – Jonas Savimbi, político e guerrilheiro angolano (n. 1934); Chuck Jones, diretor cinematográfico e cartunista estadunidense (n. 1912); e Raymond Firth, etnólogo neozelandês (n. 1901).

2004 – Roque Máspoli, futebolista e treinador uruguaio (n. 1917).

2007 – Fons Rademakers, diretor de cinema holandês (n. 1920); Luís Chaves, contrabaixista brasileiro (n. 1931); e Lothar-Günther Buchheim, escritor e pintor alemão (n. 1918).

2008 – Rubens de Falco, ator e teledramaturgo brasileiro (n. 1931); e Oswaldo Louzada, ator brasileiro (n. 1912).

2009 – Ida Gomes, atriz brasileira (n. 1923).

2010 – Charles Stenvig, político norte-americano (n. 1928); e Mohammed Zaman, líder militar e político afegão (n. 1965).

2015 – Renato Rocha, músico brasileiro (n. 1961).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário