Fatos históricos do dia 22 de março

Por Efemérides | 22 de março de 2020

Eventos

1765 — O Parlamento britânico aprova a Lei do selo, que introduz um imposto a ser cobrado diretamente em suas colônias americanas.

1895 — Primeira exibição (em uma tela particular) de filmes por Auguste e Louis Lumière.

1916 — O último imperador da China, Yuan Shikai, abdica do trono e a República da China é restaurada.

1933 — O Presidente estadunidense Franklin Roosevelt assina a lei que legaliza o consumo de bebidas alcoólicas acabando com a Lei Seca.

1935 — O primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena no alto da Torre de Rádio de Berlim.

1941 — O navio brasileiro Taubaté é metralhado por navios de guerra alemães, no mar Mediterrâneo.

1943 — Segunda Guerra Mundial: toda a população de Khatyn na Bielorrússia é queimada viva por forças de ocupação alemãs.

1960 — Arthur Schawlow e Charles Hard Townes recebem a primeira patente para um laser.

1963 — Please Please Me, o primeiro álbum dos Beatles, é lançado no Reino Unido.

1982 — O ônibus espacial Columbia, da NASA, é lançado do Centro Espacial John F. Kennedy em sua terceira missão, STS-3.

1995 — O cosmonauta Valeri Polyakov retorna à Terra após estabelecer o recorde de 438 dias no espaço.

1997 — O cometa Hale-Bopp tem a sua maior aproximação da Terra.

2016 — Atentados terroristas em Bruxelas perpetrados pelo Estado Islâmico causam a morte de 34 pessoas.

2017 — Um ataque terrorista em Londres perto das Casas do Parlamento deixa quatro pessoas mortas e pelo menos 20 feridas.

Nascimentos

1867 — Guimarães Passos, jornalista e poeta brasileiro (m. 1909).

1868 — Robert Andrews Millikan, físico estadunidense (m. 1953).

1879 — Hugo Gerdau, empresário brasileiro (m. 1946).

1880 — Artur Neiva, cientista brasileiro (m. 1943).

1884 — Glauco Velásquez, compositor brasileiro (m. 1914).

1890 — Aníbal Bruno, jurista brasileiro (m. 1976).

1902 — Ney Neves Galvão, economista brasileiro (m. 1990).

1911 — Amaro Quintas, historiador e escritor brasileiro (m. 1998).

1921 — Johnny Bruck, artista plástico alemão (m. 1995).

1923 — Marcel Marceau, ator e mímico francês (m. 2007).

1928 — Ana Maria Poppovic, psicóloga e educadora brasileira (m. 1983).

1933 — Léa Camargo, atriz brasileira.

1938 — Walmor de Luca, político brasileiro; e Getúlio Côrtes, compositor, cantor e músico brasileiro.

1943 — George Benson, músico estadunidense; e Keith Relf, músico britânico (m. 1976).

1945 — Jorge Ben Jor, músico e compositor brasileiro.

1948 — Inri Cristo, líder religioso brasileiro.

1952 — Abelardo Camarinha, político brasileiro.

1976 — Reese Witherspoon, atriz estadunidense; e Vladimir Brichta, ator brasileiro.

1982 — Alinne Rosa, cantora e atriz brasileira; Daniel Erthal, ator brasileiro; e Felipe Solari, apresentador de televisão brasileiro.

Falecimentos

1928 — Eduardo da Silva Prates, nobre brasileiro (n. 1860).

1955 — Guido Caloi, industrial brasileiro (n. 1896).

1956 — Francisco de Aquino Correia, religioso brasileiro (n. 1885).

1966 — Henrique Fontes, político brasileiro (n. 1885).

1980 — Hélio Oiticica, pintor, escultor e artista plástico brasileiro (n. 1937).

1984 — Geraldo de Aquino, radialista brasileiro (n. 1912); e Laura Alvim, benemérita brasileira (n. 1902).

1986 — Charles Starrett, ator estadunidense (n. 1903).

1989 — Bernardino Soares Viana, político brasileiro (n. 1923).

1994 — Walter Lantz, cartunista estadunidense (n. 1900).

1995 — Raimundo Wall Ferraz, historiador e político brasileiro (n. 1932).

1998 — Brandão Filho, ator brasileiro (n. 1910); e Rubens Moraes Sarmento, radialista brasileiro (n. 1922).

1999 — David Strickland, ator estadunidense (n. 1969).

2001 — William Hanna, animador estado-unidense (n. 1910); e Hélio Holanda Melo, artista plástico, compositor, músico e escritor brasileiro (n. 1926).

2003 — Geraldo França de Lima, escritor brasileiro (n. 1914).

2009 — Jade Goody, atriz britânica (n. 1981).

2015 — Cláudio Marzo, ator brasileiro (n. 1940).

2018 — Carlos Eduardo Miranda, produtor musical brasileiro (n. 1962).

