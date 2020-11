Efemérides Fatos históricos do dia 24 de novembro

Por Efemérides | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

Eventos

496 – Eleição do Papa Anastácio II.

642 – Eleição do Papa Teodoro I.

1631 – A cidade de Olinda é incendiada pelos holandeses.

1831 – O físico experimental inglês Michael Faraday anuncia a descoberta da lei do eletromagnetismo que leva seu nome, também conhecida como Lei da Indução.

1859 – Publicado pela primeira vez o livro “A Origem das Espécies”, do naturalista britânico Charles Darwin.

1927 – Eclipse solar total é visto no norte da Inglaterra e em Gales.

1932 – O presidente Paul von Hindenburg negocia com Adolf Hitler a formação de um novo governo na Alemanha.

1965 – Mobutu Sese Seko assume a presidência da República Democrática do Congo, dando início a 32 anos de ditadura.

1980 – Proclamado o Parque Nacional do Lago Malawi.

2016 – O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia — Exército do Povo assinam um acordo de paz revisado, encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país.

Nascimentos

1861 – Cruz e Souza, grande poeta brasileiro.

1874 – Charles Miller, futebolista anglo-brasileiro (m. 1953).

1941 – Pete Best, músico britânico.

1942 – Billy Connolly, ator, comediante e cantor britânico.

1946 – Ted Bundy, assassino em série norte-americano (m. 1989).

1970 – Julieta Venegas, cantora mexicana.

1973 – Cássia Linhares, atriz brasileira.

1974 – Sabrina Parlatore, apresentadora de televisão brasileira.

1978 – Katherine Heigl, atriz estadunidense.

1990 – Sarah Hyland, atriz norte-americana.

1991 – Richie Stanaway, automobilista neozelandês.

1994 – Reece Mastin, cantor australiano.

Falecimentos

1957 – Diego Rivera, pintor mexicano (n. 1886).

1963 – Lee Harvey Oswald, indiciado como assassino do presidente Kennedy, morto por Jack Ruby em Dallas, quando era transferido de prisão (n. 1939).

1982 – Sr. Barack Obama, economista queniano, pai do presidente norte-americano Barack Obama (n. 1936).

1991 – Freddie Mercury, cantor e compositor anglo-tanzaniano, líder do grupo de rock Queen (n. 1946).

2001 – Donald McPherson, patinador artístico canadense (n. 1945).

2002 – John Rawls, cientista político americano (n. 1921).

2005 – Pat Morita, ator americano (n. 1932).

2012 – Héctor Camacho, boxeador porto-riquenho (n. 1962).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Efemérides