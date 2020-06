Efemérides Fatos históricos do dia 4 de junho

4 de junho de 2020

Eventos

1940 — Segunda Guerra Mundial: completada a retirada de Dunquerque em França com a evacuação de 300 mil soldados aliados (Operação Dynamo).

1943 — O Grupo de Oficiais Unidos, fundado pelo coronel Juan Domingo Perón, comanda um golpe de Estado na Argentina que derruba o presidente Ramón Castillo.

1944 — Segunda Guerra Mundial: Roma é libertada pelas forças aliadas

1969 — O Exército de Mobutu Sese Seko reprime uma manifestação no Congo, e morrem mais de 100 estudantes.

1982 — Invasão do Líbano por tropas israelenses, que chegam até Beirute.

1989 — Governo Chinês reprime estudantes na Praça Tianamen, provocando um massacre.

1992 — Líderes de 180 nações iniciam a ECO 92, no Rio de Janeiro.

2017 — Ariana Grande realiza show beneficente One Love Manchester, em homenagem às vitimas do atentado na Manchester Arena em 22 de maio do mesmo ano.

Nascimentos

1912 — Robert Jacobsen, artista dinamarquês (m. 1993).

1924 — Dennis Weaver, ator e diretor estadunidense (m. 2006).

1928 — Antônio Ermírio de Moraes, empresário brasileiro (m. 2014).

1929 — Adib Jatene, médico, político e cientista brasileiro (m. 2014).

1932 — Oliver Nelson, músico de jazz estadunidense (m. 1975).

1937 — Hugo Carvana, ator e diretor brasileiro (m. 2014); e Pinduca, cantor brasileiro.

1940 — Vivina de Assis Viana, escritora brasileira.

1942 — Ítala Nandi, atriz brasileira.

1944 — Michelle Phillips, cantora, compositora e atriz estadunidense.

1945 — Anthony Braxton, compositor e filósofo estadunidense.

1963 — Milton Guedes, cantor, compositor e músico brasileiro.

1964 — Ângelo Antônio, ator brasileiro.

1971 — Noah Wyle, ator norte-americano.

1972 — Nikka Costa, cantora nipo-americana.

1975 — Angelina Jolie, atriz estadunidense.

1983 — Fernanda Paes Leme, atriz brasileira.

1988 — Lucas Pratto, futebolista argentino.

Falecimentos

1798 — Giacomo Casanova, escritor e aventureiro italiano (n. 1725).

1830 — Antonio José de Sucre, militar venezuelano (n. 1795).

1973 — Flávio de Carvalho, arquiteto e artista brasileiro (n. 1899).

1979 — Gilda de Abreu, cineasta, atriz e radialista brasileira (n. 1904).

1994 — Roberto Burle Marx, arquiteto e paisagista brasileiro (n. 1909).

1997 — Ronnie Lane, cantor, compositor e baixista britânico (n. 1946).

2004 — Nino Manfredi, ator italiano (n. 1921).

2006 — Rodrigo Netto, guitarrista brasileiro (n. 1977).

