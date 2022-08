Mundo FBI levou 11 conjuntos de materiais confidenciais da casa de Donald Trump

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Departamento de Justiça dos EUA informou que foram apreendidos caixas, pastas de fotos, uma nota escrita à mão e o perdão concedido ao aliado Roger Stone. (Foto: Reprodução)

O Departamento de Justiça removeu 11 conjuntos de documentos confidenciais da residência do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago enquanto executava um mandado de busca nesta semana por possíveis violações da Lei de Espionagem e outros crimes, de acordo com documentos judiciais abertos e divulgados no final da semana.

O recibo de propriedade, que também foi divulgado na sexta, para a casa de Trump em Mar-a-Lago mostra que alguns dos materiais recuperados foram marcados como “ultrasecretos” – um dos mais altos níveis de classificação.

O mandado de busca identifica três crimes federais que o Departamento de Justiça está analisando como parte de sua investigação: violações da Lei de Espionagem, obstrução de justiça e manipulação criminal de registros governamentais. A inclusão dos crimes indica que o Departamento de Justiça tem causa provável para investigar esses delitos, pois estava coletando provas na busca. Ninguém foi acusado de um crime até o momento.

O recibo do mandado não detalhou o assunto desses documentos confidenciais, mas observou que os agentes federais apreenderam apenas um conjunto marcado como “top secret”.

Os agentes também levaram quatro conjuntos de documentos “top secret”, três conjuntos de documentos “secretos” e três conjuntos de documentos “confidenciais”, mostram documentos judiciais. No total, o mandado não lacrado mostra que o FBI coletou mais de 20 caixas, além de pastas de fotos, conjuntos de materiais governamentais confidenciais e pelo menos uma nota manuscrita.

Embora os detalhes sobre os documentos em si permaneçam escassos, as leis citadas no mandado oferecem uma nova visão sobre o que o FBI estava procurando quando vasculhou a casa de Trump, um passo sem precedentes que provocou uma tempestade de críticas dos aliados mais próximos do ex-presidente.

As leis abrangem “destruir ou ocultar documentos para obstruir as investigações do governo” e a remoção ilegal de registros do governo, de acordo com o mandado de busca divulgado na sexta-feira.

Também entre as leis listadas está uma conhecida como Lei de Espionagem, que se refere à “recuperação, armazenamento ou transmissão de informações de defesa nacional ou material classificado”.

Todas as três leis criminais citadas no mandado são do Título 18 do Código dos Estados Unidos. Nenhum deles depende exclusivamente de se as informações foram consideradas não classificadas.

Um dos itens menos sensíveis retirados do resort de Trump, de acordo com o recibo da propriedade, foi um documento sobre o perdão de Roger Stone, um fiel aliado de Trump que foi condenado em 2019 por mentir ao Congresso durante sua investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016 (Trump perdoou Stone antes de deixar o cargo, o protegendo de uma pena de prisão de três anos).

Não está claro como o documento relacionado a Stone apreendido durante a busca está ligado à investigação criminal mais ampla sobre o possível manuseio incorreto de materiais classificados por Trump.

Durante a busca, os agentes do FBI também recuperaram material sobre o “Presidente da França”, segundo o recibo do mandado. A embaixada francesa em Washington se recusou a responder na sexta ao desenvolvimento.

Escritório 45

O juiz autorizou o FBI a pesquisar o que a agência chamou de “Escritório 45”, uma aparente referência ao lugar de Trump na história como o 45º presidente. Os agentes também foram autorizados a vasculhar “todas as outras salas ou áreas” em Mar-a-Lago que estavam disponíveis para Trump e sua equipe para armazenar caixas e documentos.

“Os locais a serem pesquisados ​​incluem o ‘Escritório 45’, todas as salas de armazenamento, e todas as outras salas ou áreas dentro das instalações utilizadas ou disponíveis para uso pelo ex-presidente e seu pessoal e em que caixas ou documentos podem ser armazenados, incluindo todas as estruturas ou prédios na propriedade”, diz o mandado, usando a sigla “FPOTUS” para se referir a Trump.

O pedido de mandado do FBI ao juiz dizia especificamente que os agentes federais evitariam que áreas fossem alugadas ou usadas por terceiros, “como membros de Mar-a-Lago” e “suítes de hóspedes particulares”. Trump é dono da extensa propriedade, e é sua residência principal, bem como um clube e resort apenas para membros.

Reação de Trump

Trump disse em um post em sua plataforma Truth Social que “não se oporia à divulgação de documentos” e que estava “dando um passo adiante ao INCENTIVAR a liberação imediata desses documentos”.

“O governo poderia ter o que quisesse, se tivéssemos”, disse Trump. “Tudo estava bem, melhor do que a maioria dos presidentes anteriores, e então, do nada e sem aviso prévio, Mar-a-Lago foi invadido, às 6h30 da manhã, por um número MUITO grande de agentes e até ‘arrombadores de cofres”, postou Trump.

