Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

André está fora dos planos do clube Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Fora dos planos do Grêmio, André ainda gera especulação quanto ao seu futuro. Em meio à paralisação do futebol, a situação do atacante ganhou um fato novo. O FC Dallas, que já tem em seu elenco o zagueiro Bressan, teria demonstrado interesse na contratação do jogador.

A informação foi divulgada pelo repórter Anderson Batista, da Rádio Vivência FM 98,5, de Pernambuco. Um desfecho positivo na negociação tem como aposta a relação com o atual diretor do clube norte-americano, André Zanotta, que já atuou no departamento de futebol do Grêmio.

André chegou a ser alvo de sondagens, mas sem propostas concretizadas. Apesar da situação, o Grêmio ainda crê em uma negociação e, em entrevista recente à Rádio Grenal, o vice de futebol Paulo Luz descartou uma rescisão de contrato. O vínculo do jogador com o tricolor vai até o final de 2021. Até aqui, são 74 jogos e 11 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

