Esporte Federação Alemã de Futebol considera apresentar recurso contra a Fifa por proibir braçadeira LGBTQIA+

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ministra do Interior alemã afirmou que a proibição da braçadeira é um grande erro da Fifa.(Foto: Divulgação/Federação Alemã de Futebol)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou nesta terça-feira (22) que considera apelar contra a proibição da Fifa de usar as braçadeiras “One love” em apoio à comunidade LGBTQIA+ durante as partidas da Copa do Mundo do Catar-2022. “A Fifa nos proibiu (de mostrar) um sinal de diversidade e direitos humanos. Fez ameaças maciças de sanções esportivas”, disse o porta-voz da organização alemã à agência de notícias de esporte SID.

Em entrevista ao “Bild” nesta terça, a ministra do Interior alemã, também responsável pelos Esportes, afirmou que a proibição da braçadeira é um grande erro da Fifa.

“Parte o coração de cada torcedor ver como a Fifa também coloca esse conflito nas costas dos jogadores”, disse ela.

O TAS, que se dedica à resolução de disputas no campo do esporte, afirmou que não recebeu nada até o momento.

“Em princípio, o caso deve primeiro ser encaminhado à Comissão de Apelações da Fifa. A base está no artigo 57 do Estatuto da Fifa. Não há precedente no TAS para esse tipo de recusa de autorização”, disse um porta-voz do TAS.

A Fifa afirmou, segundo várias federações nacionais, que se os capitães usassem a braçadeira ‘One love’ receberiam um cartão amarelo no início da partida.

Diante desses alertas, Inglaterra, Alemanha e outras cinco seleções europeias desistiram de usar as braçadeiras inspiradas na bandeira do arco-íris, símbolo das comunidades LGBTQIA+.

Críticas na Alemanha

A decisão da Fifa gerou uma onda de críticas na Alemanha. “Estamos convencidos de que o esporte deve ser aberto a todos, apoiamos os nossos jogadores e equipes no seu compromisso”, afirmou Oliver Brüggen, porta-voz do grupo de roupas esportivas Adidas

O ex-jogador de futebol alemão Michael Ballack disse que ficou decepcionado com a decisão e observou que esperava mais caráter da federação de seu país.

O Catar, primeiro país do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo, garantiu que todos os torcedores serão bem-vindos sem discriminação, embora a lei do país penalize a homossexualidade.

Perda de publicidade

A marca de supermercados REWE, uma das maiores da Alemanha, renunciou à sua colaboração com a Federação Alemã de Futebol ao denunciar, nesta terça-feira, a proibição da Fifa de usar as braçadeiras “One love”.

“Após a decisão da Fifa sobre as braçadeiras ‘One Love’, a REWE encerra sua cooperação com a DFB (Federação Alemã de Futebol)”, anunciou o grupo alemão em comunicado.

A empresa já havia manifestado em outubro o desejo de não prorrogar o contrato como “parceiro alimentar oficial” da Federação, que mantém desde 2008. No entanto, essa decisão seria aplicada após a Copa do Mundo de 2022.

Agora, a REWE afirmou “ser obrigada a se distanciar claramente da Fifa e a renunciar a seus direitos de publicidade, especialmente no contexto da Copa do Mundo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte