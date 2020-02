Dicas de O Sul Feira do Livro da Furg é realizada em Cassino até o dia 9

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

A feira foi aberta oficialmente na noite de quarta-feira Foto: Hiago Reisdoerfer/Divulgação A feira foi aberta oficialmente na noite de quarta-feira. (Foto: Hiago Reisdoerfer/Divulgação) Foto: Hiago Reisdoerfer/Divulgação

Até o dia , as noites na praça Didio Duhá, no Balneário Cassino, no Litoral Sul, serão dedicadas à literatura, à arte, à cultura e a discussões sobre políticas públicas.

Aberta oficialmente na noite de 29), a 47ª edição da Feira do Livro da Furg tem como tema “Acessibilidade e inclusão: vidas, (re)existências e histórias”. São 25 bancas de livros; sessões de autógrafos coletivas e individuais; oito rodas de conversa; espetáculos musicais, teatrais e de dança; oficinas para públicos diversos; contação de histórias; exposições; concursos literários; entre outras atividades culturais.

“Não é difícil pensar que um evento que nasce e se mantém pulsando no coração de uma universidade comprometida com os anseios da comunidade está destinado ao encontro. Este nosso, particularmente, pretende que o amor pelos livros nos leve além e possibilite falar sobre acessibilidade, inclusão, resistências e histórias de vida”, disse a patrona da feira, Daniela Delias.

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário