11 de novembro de 2020

A Feira do Livro de Porto Alegre começou no dia 30 de outubro e vai até o dia 15 de novembro, em formato inédito devido à pandemia. Após a primeira semana de feira em ambiente digital, os organizadores fizeram um balanço de qual está sendo o alcance do evento. A realização da feira digital traz a oportunidade de transpor as barreiras espaciais e temporais, levando a feira para locais distantes e a qualquer momento.

“A gente pensa já no próximo ano seguir com o formato híbrido, seguir também com o formato on-line. Nós temos observado em alguns eventos que têm perguntas do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, do interior do Rio Grande do Sul. Uma participação muito grande”, revelou o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho.

A organização calcula que os principais eventos cheguem a 700 pessoas assistindo ao vivo, podendo chegar a mais de mil visualizações na gravação em plataformas. E as tradicionais bancas que enchiam a Praça da Alfândega com os mais variados títulos seguem ao alcance do leitor.

“Na praça a gente vendia um volume muito grande, porque tem toda a questão das pessoas encontrarem os livros, títulos novos, e essa dinâmica do site é um pouco diferenciada. A pessoa tem que digitar uma palavra para procurar o livro que ela gostaria de comprar, então ela não é surpreendida pelo novo”, disse Isatir Bottin Filho.

No site, o leitor pode acessar a aba ‘bancas’ para ser direcionado às livrarias e editoras. Lá, poderá comprar livros com descontos especiais para a Feira do Livro e assim, incentivar o comércio e a literatura locais.

