Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

4º seminário da Noz Pecan promete ser um marco significativo para o setor pecanicultor Foto: Divulgação Apesar do mau tempo, mobilização dos organizadores do evento garante cumprimento de prazos para implantação das Vitrines Tecnológicas Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (8), a 24ª Fenarroz apresentou o 4° Seminário da Noz Pecan, enfocando crédito rural, comércio e exportação, além de práticas de manejo. No almoço, será realizada a reunião-almoço Cacisc Meio-Dia e pela tarde ocorrerá a exposição sobre reflorestamento e sobre o Programa Produtos Premium, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado.

O 4º seminário da Noz Pecan promete ser um marco significativo para o setor pecanicultor, reunindo especialistas, produtores e interessados para discutir as tendências e inovações da área.

A Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul (CACISC) realizou a tradicional reunião-almoço Cacisc Meio-Dia, no CTG José Bonifácio Gomes, localizado no Parque da Fenarroz. O evento ofereceu uma oportunidade única para aprender sobre gestão empreendedora com um dos maiores empreendedores do Brasil, Pedro Brair, filho de agricultores e um exemplo de superação no setor.

Pedro Brair começou sua carreira ainda na infância e hoje, ele lidera a quarta maior rede varejista farmacêutica do Brasil, com mais de 1.100 lojas e 22 mil colaboradores.

No final da tarde, a feira contará com o programa Produtos Premium, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. A frente atua em vários setores produtivos, destacando e promovendo casos de produtos premium fabricados no Rio Grande do Sul.

Confira a programação:

Quinta-feira (8)

16h – Reflorestamento – CMPC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h30 – Oficina “A Lavoura do Arroz: importância histórica e cultural”

Local: Memorial Nacional do Arroz – anexo Pavilhão Exposições

17h – “SICT – Programa Produtos Premium’” por Jonathan Vaz Martins Silva da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

19h – Painel: “Evolução dos processos de vendas com o uso da tecnologia”

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sexta-feira (9)

10h – Solenidade oficial de abertura da 24ª Fenarroz

Apresentação do Coral Vozes do Viveiro e AABB

Local: Ginásio da Fenarroz

14h – 3º Seminário Nacional da Mulher no Agro – A força feminina da reconstrução do RS

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

16h – Seminário Raízes Douradas – Fortalecendo raízes, construindo o futuro – SEBRAE e CACISC

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Sábado (10)

9h – II Seminário Turismo Rural e Desenvolvimento Regional

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

14h – Seminário Universidades

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Exposição Startups

Local: Espaço AgroTec – Ginásio da Fenarroz

Domingo (11)

10h – Movimento Rotariano

15h – Sarau da Academia Cachoeirense de Letras-ACL e Poetas do Vale

16h30 – Orquestra Estudantil João Neves

17h – Grupo de Capoeira Oxosse karcará

Local: Ginásio da Fenarroz

