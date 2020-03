Agro Fertilizantes Piratini lança o novo fertilizante SuperNpro na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque

5 de março de 2020

A Fertilizantes Piratini trouxe uma novidade para a Expodireto Cotrijal 2020, em Não-Me-Toque. A empresa é pioneira no lançamento do fertilizante nitrogenado SuperN (ureia tratada com AGROTAIN – tendo como ingrediente ativo a molécula NBPT), e inova outra vez e apresenta com exclusividade o SuperNpro: ureia tratada com DUROMIDE, a nova geração de inibidores de urease e NBPT.

DUROMIDE é uma nova molécula desenvolvida, patenteada e fornecida com exclusividade pela Koch Agronomic Services (EUA) com objetivo de proporcionar uma proteção mais prolongada à ureia contra as perdas por volatilização de amônia.

O NBPT também faz parte da formulação do SuperNpro, garantindo uma proteção inicial. Os efeitos dos dois inibidores (DUROMIDE e NBPT), agindo em conjunto , estendem a janela de proteção do SuperNpro.

DUROMIDE é uma molécula quimicamente mais robusta e mais estável que o NBPT nas mais variadas condições de solo, promovendo desempenho superior na redução das perdas por volatilização.

Produtividade

A volatilização de amônia pode ter sério impacto na produtividade e reduzir o retorno do investimento no fertilizante nitrogenado. Em diversos estudos, o SuperNpro tem demonstrado proteger o Nitrogênio contra as perdas por volatilização, aumentando os resultados de produtividade quando comparado à ureia não tratada ou com à ureia tratada somente com NBPT. Com SuperNpro o investimento do produtor rural fica no solo e não se perde na atmosfera.

Com esta tecnologia, você pode aplicar o produto no momento certo que a planta precisa, sem se preocupar com as condições climáticas.

Benefícios SuperNpro

– Estabilidade superior: O conceito inovador e inteligente de DUROMIDE aumenta a sua resistência nas mais variadas condições de solo. Quando comparado à ureia tratada com outros inibidores de urease, o SuperNpro é claramente superior em sua capacidade de reduzir a volatização;

– Longevidade aumentada: SuperNpro possui em sua composição a molécula patenteada DUROMIDE projetada para estender a janela de proteção de Nitrogênio na superfície do solo;

– Desempenho aumentado: Em diversos estudos SuperNpro tem demonstrado melhor desempenho na proteção do Nitrogênio. É uma tecnologia na qual os produtores podem confiar;

– Facilidade de uso: SuperNpro: SuperNpro é um fertilizante pronto para uso, contendo DUROMIDE e NBPT em seus grânulos.

