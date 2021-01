Economia Fiergs diz que manutenção da taxa Selic em 2% ao ano é uma medida de cautela até os mercados se organizarem

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Copom manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 2% ao ano Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Copom manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 2% ao ano. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que vê a manutenção da taxa Selic em 2% ao ano como uma medida de cautela até os mercados se organizarem.

A decisão de manter os juros básicos da economia nesse patamar foi divulgada na quarta-feira (20) pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central.

“A aceleração nos preços no segundo semestre de 2020 levou a inflação a fechar acima da meta, devido à desorganização das cadeias produtivas e à maior demanda por alimentos, ambos reflexos da pandemia”, explicou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Porém, de acordo com ele, com a expectativa de normalização no fornecimento de insumos, a pressão inflacionária pelo lado da oferta tende a diminuir em 2021 e, do mesmo modo, a retirada dos estímulos fiscais contribui para desaquecer a demanda. “A manutenção da Selic é certeira, ao dar mais tempo para os mercados se organizarem”, declarou.

