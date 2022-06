Futebol Fifa confirma permissão para convocar 26 jogadores para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto mostra amistoso da Seleção Brasileira com o Japão no Estádio Nacional de Tóquio. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa (entidade máxima do futebol) oficializou nesta quinta-feira (23) a permissão para que as seleções convoquem até 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Até a última edição do Mundial, os convocados eram 23.

Outra mudança oficializada é que os bancos de reserva das equipes poderão ter 15 jogadores e 11 pessoas da comissão técnica, sendo que uma delas deve ser um médico. Também foi mantida a permissão para que cinco atletas sejam substituídos em, no máximo, três paradas, como vem sendo feito desde 2020.

“O número de jogadores que será incluído na lista final será aumentado para pelo menos 23, e no máximo 26”, afirmou a entidade em nota. “No máximo 26 pessoas (até 15 reservas e 11 membros da equipe técnica) poderão ficar no banco durante as partidas”.

Pandemia de covid

As alterações vêm ainda por conta da pandemia de covid-19 para reduzir o impacto de possíveis contaminações e para manter a qualidade dos jogos.

A lista de pré-convocados foi ampliada para 55 jogadores e as 32 seleções terão até o dia 13 de novembro para informar formalmente à Fifa os nomes dos atletas que irão para a Copa do Mundo.

Essa ampliação nas convocações havia sido implementada pela Uefa para a Eurocopa de 2020 e foi vista como uma mudança positiva para a competição. Por isso, as confederações europeias estavam pressionando a entidade máxima do futebol para fazer a ampliação também para o Mundial. As informações são da agência de notícias Ansa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol