Fiscalização acaba com festa com 500 pessoas em Caxias do Sul

Após denúncia, a Fiscalização da SMU (Secretaria do Urbanismo), a Guarda Municipal e a Fiscalização de Trânsito, com o apoio da Brigada Militar, acabaram com uma festa em via pública na Estrada Municipal Boca da Serra, em São Gotardo de Vila Seca, em Caxias do Sul. No local estavam reunidas 500 pessoas, a maioria sem máscara e consumindo bebida alcoólica, e 150 veículos.

A ação, que iniciou por volta das 22h de sábado (15) e só terminou próximo às 7h deste domingo (16), ocorreu também em outros dois pontos da cidade: Na rua Luiz Michielon, bairro Lourdes e na rua Ildo Antonio Baldi, bairro São Cristóvão.

O secretário João Uez reforça que é proibida a aglomeração, ainda mais em se tratando de via pública. “Grande maioria dos veículos aqui de Caxias, muito consumo de bebida de álcool por jovens e sem o uso de máscaras. Nós seguimos com o nosso trabalho em informar o que é proibido, alertar sobre a pandemia e seus cuidados e dispersar para a segurança deles e dos que os aguardam em casa”, comenta.

Confira alguns números da Operação Dispersão:

– Veículos abordados: 75;

– Total de autuações: 67;

– Veículos recolhidos: 10;

– Condutor sem CNH (não habilitado): 04;

– Documentos recolhidos (CRLV) para vistoria: 12;

– Documentos recolhidos (CNH): 23.

– Condutores sob influencia de álcool: 25 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, um destes condutores foi preso em flagrante por atingir índice superior a 0,33 mg/l de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. Obs.: 33,33% dos condutores abordados estavam sob efeito de álcool.

Bar fechado

No começo de agosto, a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Segurança e Proteção Social – Guarda Municipal, Fiscalização da SMU e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, havia realizado outra edição da Operação Dispersão em diversos pontos da cidade, no primeiro fim de semana deste mês.

No total, foram abordadas 158 pessoas, vistoriados 14 veículos (recolhido um acidentado), 10 estabelecimentos vistoriados com 4 interdições nos bairros Santa Fé, Pioneiro, Matioda e Desvio Rizzo. Cinco pessoas foram notificadas por consumo de bebida alcoólica e 34 por ausência de máscara. No bairro Santa Teresa, foi fechado um bar com 75 pessoas, a maioria de jovens sem máscara e consumindo bebida alcoólica. “Bar não pode estar aberto, nem pode venda bebida e com aglomeração de pessoas sem máscara. Tudo na contramão do que prevê os decretos”, avaliou à época o titular da SMU, João Uez.

Participaram da ação duas viaturas com seis agentes da Guarda Municipal, quatro viaturas com oito agentes da Fiscalização de Trânsito e duas viaturas com cinco servidores da Fiscalização da SMU. As informações são da prefeitura de Caxias do Sul.