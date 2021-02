Esporte Flamengo empata em 1 a 1 com o Bragantino e pode ver o Inter abrir 4 pontos de vantagem no Brasileirão

Com o resultado, o time da Gávea foi aos 65 pontos e permanecendo em 2º lugar. (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Red Bull Bragantino, na noite desse domingo (7), no Nabi Abi Chedid, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da Gávea foi aos 65 pontos e ficou em 2º lugar, desperdiçando chance de dormir na liderança e pressionar o Internacional.

Agora, o Colorado (66 pontos) entra em campo na quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Sport, no Beira-Rio, podendo abrir 4 pontos de vantagem na liderança se vencer.

O clube da Red Bull, por sua vez, vai a 48 pontos e está em 9º lugar, brigando por vaga na próxima Conmebol Libertadores.

Primeiro tempo

Em campo, quem deu o primeiro susto foi o Bragantino, em uma boa jogada armada pela direita do campo.

Aos 13, Aderlan deu ótimo passe para Artur na entrada da área. Ele puxou para a esquerda e disparou forte, mas Hugo fez uma defesaça em seu canto e salvou.

A resposta rubro-negra veio aos 25, quando Isla cruzou e Everton Ribeiro cabeceou tirando tinta da trave.

A partir daí, os cariocas assumiram o controle do jogo e criaram chance atrás de chance até abrirem o placar.

Aos 28, Gerson abriu excelente bola para Gabigol, que finalizou com violência, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

Pouco depois, a defesa do Red Bull errou, Everton Ribeiro ajeitou de bicicleta e Gustavo Henrique finalizou na pequena área. Cleiton fez um milagre e salvou.

Na sequência do lance, todavia, houve puxão na camisa de Gustavo Henrique. O VAR chamou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que foi ao monitor.

Após analisar, ele assinalou o pênalti a favor do Fla. Gabigol assumiu a responsabilidade e bateu bem, como de costume: 1 a 0.

Antes do intervalo, o Rubro-Negro ainda teve a oportunidade de ampliar, quando Bruno Henrique saiu cara-a-cara com Cleiton, aos 40.

O atacante tentou driblar e rolar para o gol vazio, mas o arqueiro mostrou ótima recuperação e conseguiu tirar a bola dos pés do camisa 27.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o time do Rio de Janeiro foi tentando controlar o jogo, mas acabou levando o empate em falha de Isla (que havia lesionado o rosto de forma grave pouco antes).

Aos 18, após inversão de bola, o chileno deixou a redonda passar, Helinho buscou na linha de fundo e cruzou. Ela atravessou toda a área e encontrou Ytalo, que balançou as redes.

Depois disso, não restou alternativa ao Fla a não ser ir para cima com tudo, apostando em bolas em profundidade para Bruno Henrique e Gabigol.

Os visitantes criaram várias oportunidades interessantes, mas Cleiton, em noite inspirada, salvava uma atrás da outra.

Os mandantes, por sua vez, arriscavam nos contra-ataques: aos 33, após boa puxada, Claudinho bateu de fora da área e Hugo Souza agarrou sem dar rebote.

Nos minutos finais, Ceni tentou o tudo ou nada, colocando Pedro no lugar de Gerson e Vitinho na vaga de Bruno Henrique.

Pedro até teve uma grande chance aos 50 minutos, mas parou em Cleiton, que conseguiu defender seu chuta à queima-roupa.

No entanto, o placar não se alterou mais, e o empate por 1 a 1 foi o resultado final em Bragança Paulista.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Luan Cândido); Ricardo Ryller (Eric Ramires), Raúl e Claudinho; Helinho (Bruno Tubarão), Artur e Ytalo (Hurtado) Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo: Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes (Pepê), Gerson (Pedro), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO). VAR (árbitro de vídeo) Elmo Alves (GO).

