Flavia Pavanelli dá dicas de moda, lifestyle e beleza para mais de 17,5 milhões de seguidores no Instagram. Além de ensinar maquiagens poderosas nas redes sociais, a influenciadora e atriz – que fez parte da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT –relata seus cuidados com a pele e fala abertamente sobre os procedimentos estéticos que realiza no rosto como botox, preenchimento, foxy eyes…

E mesmo sendo criticada algumas vezes por se expor demais, e mostrar antes e depois de suas transformações, ela diz não se arrepender. “Eu procuro absorver somente as críticas que são construtivas. Eu me sinto bem do jeitinho que estou. Enquanto estiver impactando positivamente a vida de alguém, não vou deixar de compartilhar”, diz ela, que é o rosto da nova campanha “Jornada da Pele”, de Foreo.

“Eu procuro absorver somente as críticas que são construtivas. Quando rebati os comentários e expus, foi como uma forma de mostrar que a Internet não é uma terra sem leis. Por trás de cada tela existe uma pessoa com sentimentos, com traumas, feridas e marcas. Tudo bem não gostar dos meus procedimentos, mas é importante respeitar as decisões do próximo. Eu me sinto bem do jeitinho que estou. Enquanto eu estiver impactando positivamente a vida de alguém, não vou deixar de compartilhar.”