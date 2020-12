Porto Alegre Flexibilização do horário do comércio é mantida por tempo indeterminado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira (23) que o decreto municipal 20.853, que trata do horário de funcionamento do comércio e restaurantes, sofreu alteração. Foram mantidos os mesmos termos vigentes publicados no decreto anterior, em 16 de dezembro, que flexibilizava o horário de funcionamento desses segmentos de acordo com o texto do governo do Estado, porém agora sem limite de data, já que a normativa valia até esta quarta.

O comércio e serviços, tanto de rua quanto em shoppings e centros comerciais, poderão funcionar até no máximo as 23h, desde que respeitando o distanciamento social e higienização constantes no decreto 20.625.

Restaurantes também podem atender o clientes até o mesmo horário, inclusive o serviço de pegue-e-leve. Os grupos devem ser de no máximo seis pessoas, com distanciamento de 2 metros entre as mesas. Serviço de tele-entrega segue funcionando 24 horas por dia.

