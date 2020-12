Porto Alegre Um ex-comandante da Brigada Militar será o secretário da segurança de Porto Alegre

21 de dezembro de 2020

Mário Ikeda entrou para a reserva no passado e tentou se eleger vereador. (Foto: Leonardo Contursi/CMPA)

Faltando 11 dias para a sua posse como prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) confirmou nesta segunda-feira (21) os sete primeiros nomes que integrarão o primeiro escalão do Executivo municipal pelos próximos quatro anos. Dentre os escolhidos está o coronel reformado da BM (Brigada Militar) Mário Ikeda, 54 anos, ex-comandante-geral da corporação.

Melo ressaltou, ao fazer o anúncio durante pronunciamento ao vivo nas redes sociais, que Ikeda (que se aposentou no ano passado) assumirá o cargo com um desafio ambicioso: nada mais, nada menos do que transformar a capital gaúcha na mais segura do Brasil.

A definição do ex-oficial mistura, portanto, critérios técnicos e políticos, ao levar em conta a experiência de Ikeda na área da segurança e a questão da cota partidária. Afinal, o ex-coronel concorreu neste ano a vereador pelo PRTB, uma das legendas que integraram a coligação por meio da qual Melo disputou a prefeitura – as outras eram o DEM, Cidadania, PDC, Solidariedade e PTC.

Outros nomes

Sebastião Melo assumirá o cargo na tarde de 1º de janeiro, como sucessor de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno do pleito municipal (a segunda colocada foi Manuela D’Ávila, do PCdoB).

Na transmissão on-line desta segunda-feira, ele também adiantou quem comandará outras cinco pastas, em um processo de definições que deve ser encerrado até esta quarta-feira (23).

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre será capitaneada pelo advogado Rodrigo Sartori Fantinel, atualmente diretor da Divisão de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal.

Para a Administração, o escolhido é o também advogado André Barbosa, ao passo que a Secretaria de Serviços Urbanos terá como titular o advogado Marcos Felipi Garcia, que também tentou – sem sucesso – uma vaga na Câmara Municipal.

Na Coordenação Política e Relações Comunitárias, o vereador Cássio Trogildo, do PTB, deve desempenhar esse papel, do qual faz parte a a articulação política com a Câmara Municipal. Um aspecto fundamental, aliás, para o êxito da futura gestão do Executivo: vale lembrar a relação conflituosa entre o Parlamento e o atual prefeito, que por pouco não teve o seu mandato abreviado por um impeachment.

Por fim, a pasta de Planejamento e Assuntos Estratégicos terá como chefe o vereador eleito Cezar Schirmer (MDB), ex-secretário estadual de Segurança e então prefeito de Santa Maria (Região Central do Estado) na época do incêndio da boate Kiss (janeiro de 2013), que resultou na morte de 242 pessoas.

Já o vice-prefeito eleito, Ricardo Gomes (DEM), acumulará a função com a de secretário de Desenvolvimento Econômico, ao menos provisoriamente. Sebastião Melo deu a entender, nesse sentido, que poderá definir um outro nome para o órgão, posteriormente.

A respeito da Secretaria Municipal da Saúde, pasta-chave sobretudo em tempos de pandemia de coronavírus, deve ter o seu titular anunciado nas próximas horas, assim como o da Educação. De acordo com o prefeito eleito, “martelo deve estar batido” até esta quarta-feira (23).

