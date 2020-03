Rio Grande do Sul Foi confirmada a primeira morte em decorrência do coronavírus do Rio Grande do Sul. A vítima é uma idosa de 91 anos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A primeira vítima fatal estava internada em uma UTI. (Foto: Reprodução)

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre confirmou, na madrugada desta quarta-feira (25), a primeira morte por coronavírus no Rio Grande do Sul. A vítima, uma idosa de 91 anos, estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior se manifestou no Twitter sobre a morte da idosa. “Lamentamos muito, esperamos que nossas medidas possam evitar que isso seja uma constante em nossa cidade”, escreveu. “Mas precisamos de todos. Isso não é uma questão, jurídica, ideológica. É uma questão fática e de saúde”, completou.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo governo gaúcho, o número de casos confirmados de Covid-19 no Estado chegou a 112 nessa terça-feira (24). Segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), outros 204 pacientes apresentam suspeita de infecção.

No mais recente boletim epidemiológico estadual constam 47 pessoas com diagnóstico positivo para o coronavírus em Porto Alegre, mas no início da noite, a SMS notificou a existência de 81 confirmações na Capital até o momento. Apesar da discrepância momentânea de informações entre as duas bases de dados, a cidade continua a liderar com folga o ranking.

Decretos

Em um cenário de desafios inéditos para Porto Alegre, a vida na cidade se reorganiza com o objetivo de desacelerar a transmissão do novo coronavírus. A publicação de 27 decretos assinados pelo prefeito Marchezan nos últimos oito dias tem por objetivo ampliar o distanciamento social, frear o contágio da doença e diluir a demanda pelas estruturas de saúde para salvar vidas.

Os decretos publicados tratam de áreas como transporte público coletivo, educação, comércio de rua e shoppings, agências bancárias, padarias e restaurantes, limpeza urbana, eventos, restrição de funcionamento de equipamentos culturais e áreas condominiais, entre outros.

As ações se intensificam à medida que a situação epidemiológica é atualizada.

Como se proteger

Em caso de sintomas, a avaliação de um profissional de saúde é o primeiro passo do atendimento. Ela pode ser feita em sua unidade de saúde, nas unidades de turno estendido ou pelo seu médico de confiança. Você será orientado quanto à necessidade ou não de isolamento domiciliar, coleta de exames e outros procedimentos. Hospitais e unidades de pronto-atendimento devem ser acessados apenas em caso de dificuldade severa para respirar.

