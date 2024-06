Inter Fora de casa, Inter vence Avaí Kindermann por 1 a 0 pelo Brasileirão Feminino

14 de junho de 2024

Inter ocupa o 12º lugar na tabela da competição, somando dez pontos Foto: Juliana Zanatta/Inter

Com gol de Priscila, o Inter venceu o Avaí Kindermann na quinta-feira (13) por 1 a 0, no Estádio do Caçador, em Santa Catarina, em duelo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão Feminino, e chegou à segunda vitória consecutiva no torneio.

No início da partida, as equipes começaram se estudando na linha do meio-campo, resultando em algumas faltas por conta do “excesso de vontade” de ambos os times. As donas da casa buscavam jogar pelo lado esquerdo ofensivo, tentando chegar à linha de fundo, mas os 10 primeiros minutos da atacante colorada Tamara Bolt impediram qualquer crescimento do time catarinense pela lateral.

Com o desenrolar do primeiro tempo, ficou nítida a tentativa do Inter de atacar e do time adversário de se defender. Com isso, as comandadas do técnico Jorge Barcellos começaram a procurar passes em profundidade e triangulações, buscando se aproximar da meta defendida pela goleira Maike.

No entanto, após 20 minutos da etapa inicial, o Inter começou a colocar mais pressão no jogo. Com Belén Aquino achando passes, Tamara tendo vantagem física e Gabi Morais abrindo o meio-campo com qualidade, as coloradas criaram mais chances de gol.

Porém, na reta final do primeiro tempo, a equipe adversária, comandada por Carine Bosetti, estava aparecendo mais dentro do campo das coloradas. Isso abriu margem para contra-ataques do Inter, puxados principalmente por Leticia Monteiro e Belén Aquino, mas sem sucesso em balançar as redes no Estádio do Caçador.

Pressão que resultou em vitória

No segundo tempo, o duelo recomeçou da maneira como terminou o primeiro, com ambas as equipes tentando construir passes com base nas suas estratégias de jogo. Achando espaço na linha defensiva adversária, as Gurias Coloradas começaram a usar passes longos para pegar as adversárias de surpresa, resultando em boas chances de Priscila e Belén Aquino.

O crescimento do setor ofensivo do Inter se tornou uma blitz, com diversas chances sendo criadas por Aquino, Letícia Monteiro e Priscila, obrigando a goleira Maike a fazer boas defesas para as catarinenses, em momentos cruciais da partida.

Com a entrada de Carla no lugar da Katrine, as coloradas contaram com mais força na lateral-esquerda, conseguindo ter vantagem no fator físico. Com isso, acharam outro escape para produzir jogadas ofensivas, mas a partida inspirada da arqueira adversária foi ficando cada vez mais heroica, em meio ao jogo truncado.

Com o passar do tempo, a pressão colorada surtiu efeito. Aos 41 minutos, em mais um cruzamento de Belén Aquino, Yenny Acunã desviou e Priscila marcou o gol da vitória colorada em terras catarinenses.

Pelo Brasileirão Feminino, o Inter volta a campo na segunda-feira (17), às 15h, contra o Botafogo, no Estádio Ronaldo Nazário Luis de Lima, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O clube gaúcho ocupa o 12º lugar na tabela da competição, somando dez pontos. Ao todo, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

