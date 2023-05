Acontece Fort Atacadista inaugura primeira sede no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A loja, de 4.500 m² de área de venda, conta ainda com 385 vagas de estacionamento, sendo 98 cobertas Foto: Nilton Santolin/Divulgação Foto: Nilton Santolin/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede de varejo, Fort Atacadista, inaugurou sua primeira loja no Rio Grande do Sul, em Canoas, nesta quarta-feira (03). Presente em 6 estados, a rede chegou em terras gaúchas com um investimento de R$ 70 milhões e um apoio econômico de 350 empregos. A sede pretende ser a maior da marca de atacarejo do grupo.

A loja, de 4.500 m² de área de venda, conta com padaria self-service, açougue, dia “F” e troco solidário. A unidade tem o objetivo de ser tecnológica e, por isso, a panificadora não atribui necessidade de atendentes, fazendo com que o consumidor escolha seu próprio alimento. Outra novidade é o dia “F” que, em todo o primeiro sábado do mês, os clientes são recebidos com um dia de “super ofertas”, tanto no varejo quanto no atacado. O espaço também é amplo, com 385 vagas de estacionamento, sendo 98 cobertas.

Outras cinco unidades e um centro de distribuição já estão confirmados, com um investimento de R$ 300 milhões. O vice-presidente, João Pereira, tem ambição e desejo de contribuir com o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. “A Fort vai gerar tributos para a cidade e para o Governo Estado, além de aumentar as demandas das indústrias locais. É como uma roda positiva. Uma loja desse tamanho movimenta um grande número de mercadorias e muitos segmentos”, afirma.

Segundo o vice, o diferencial e o sucesso da marca é o atendimento especial ao cliente. “Gostar de gente” é um dos lemas da família e grupo Pereira. “Canoas é maravilhosa e esta região é inovadora. Vimos que aqui seria ideal para desenvolver e atender quem passa na rodovia que faz a ligação de Porto Alegre e outras cidades, como um ponto estratégico”, conta.

Para o final do ano, a rede familiar tem expectativas de inaugurar uma nova sede na Capital gaúcha. João Pereira pretende expandir em solo gaúcho e afirma que, em novembro ou dezembro, Porto Alegre receberá mais um Fort Atacadista. A loja está localizada na Avenida Farroupilha, nº 4803, ao lado ParkShopping Canoas. A partir de quinta-feira (04), o horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 22h, e domingos e feriados, das 7h às 21h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fort-atacadista-inaugura-primeira-sede-no-rio-grande-do-sul/

Fort Atacadista inaugura primeira sede no Rio Grande do Sul

2023-05-02