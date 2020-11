Mundo França planeja transferir pacientes com coronavírus para hospitais na Alemanha

País apresentou novas regras de lockdown e prevê aplicação de multa de 135 euros (cerca de R$ 900) para quem desrespeitar as novas medidas de isolamento

Com a segunda onda do coronavírus, a França planeja transferir alguns pacientes com a Covid-19 para a Alemanha, de acordo com a federação de hospitais franceses. Além disso, o país deverá fazer uma redistribuição dos infectados da região norte de Hauts-de-France – uma das mais afetadas – para outros lugares com menos casos, como a Bretanha, no noroeste.

“A pressão é extremamente forte em alguns territórios”, disse Frederic Valletoux, presidente da federação de hospitais FHF. As transferências dos pacientes para outras regiões do país e para a Alemanha deverão ocorrer nos próximos 10 dias, quando as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na França devem chegar a um ponto de saturação, de acordo com Valletoux.

Segundo os dados de saúde pública da França, 418 pessoas morreram entre domingo (1º) e segunda-feira (02) devido ao coronavírus, o que eleva o total de mortes para mais de 37.400 desde o início da pandemia no país.

Em meio a uma campanha em massa de testes para detectar o vírus, o número de novos casos aumentou 52.518 em 24 horas e a taxa de positividade dos testes chegou a 20,6% contra 20,4% no dia anterior.

