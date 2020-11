Mundo Itália decreta toque de recolher em meio à segunda onda de coronavírus na Europa

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Restrição será das 22h às 5h, começa nesta quinta-feira e vai até 3 de dezembro Foto: Reprodução Restrição será das 22h às 5h, começa na quinta e vai até 3 de dezembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assinou na noite de terça-feira (03) um decreto para instaurar um novo toque de recolher em todo o país em meio à segunda onda de Covid-19 na Europa.

A Itália é o 6º país com mais mortes (39,4 mil) e o 12º com mais casos (760 mil) no mundo atualmente, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. A restrição será das 22h às 5h, começa na quinta-feira (05) e vai até 3 de dezembro.

O anúncio ocorre dias após Alemanha, França e Reino Unido anunciarem lockdowns para frear a nova onda de contágio que se espalha pelo continente. Outras medidas, como bloqueios locais, também foram anunciadas. O decreto vai dividir o país em três áreas: zonas vermelhas, laranjas e verdes.

Nas zonas vermelhas, as pessoas só poderão sair para trabalhar, levar as crianças para a escola ou por motivos de saúde. Conte deve detalhar outras restrições nesta quarta-feira (04), como o fechamento dos centros comerciais aos fins de semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo