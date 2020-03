Armando Burd Frente única em defesa de muitos

Por Armando Burd | 10 de março de 2020

Os presidentes Alfredo Cantalice (Amrigs), Marcelo Matias (Sindicato) e Eduardo Neubarth Trindade (Conselho Regional) na entrevista coletiva de ontem. (Foto: Divulgação)

A direção do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica, considerava que seria normal o fechamento do setor Materno-Infantil em Porto Alegre. Enganou-se porque passa a enfrentar forte resistência do Sindicato Médico, do Conselho Regional de Medicina e da Associação Médica do Rio Grande do Sul. As três entidades se uniram em defesa de 70 residentes e 600 alunos da Faculdade de Medicina, além de toda a equipe profissional, reconhecida no país como de grande capacidade, e os pacientes.

Com dinheiro público

A alegação do Hospital é de que pode tomar a iniciativa que quiser por se tratar de uma instituição privada. Sindicato, Conselho e Associação Médica têm em mãos documentos, comprovando que o São Lucas recebeu 55 milhões de reais em emendas parlamentares. O dinheiro público foi aplicado no Centro Cirúrgico, na Emergência, na Obstetrícia, na Internação e na UTI Pediátrica.

O embate recém começa.

Não perde tempo

Os presidentes estadual, Rodrigo Lorenzoni, e municipal do DEM, vereador Reginaldo Pujol, vão hoje a Brasília, acompanhados da vereadora Comandante Nádia. Conversarão com o presidente nacional do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, e o ministro Onyx Lorenzoni sobre candidatura à Prefeitura de Porto Alegre.

Temor com as perdas

A reunião das bancadas estadual e federal, ontem pela manhã na Assembleia Legislativa, concentrou-se nos prejuízos da seca e nas medidas que vão tomar. Uma delas é a reunião com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Tereza Cristina Dias, hoje à tarde em Brasília. Com relatórios, os parlamentares pedirão recursos do governo federal para socorrer os agricultores, além de gestão junto aos bancos no sentido de que os prazos de pagamento das dívidas sejam prorrogados.

Vai longe

A seca provocará consequências danosas: 1) os que arrendaram para plantar não terão condições de pagar em dia aos proprietários de terras; 2) redução nas vendas do comércio das cidades atingidas; 3) risco da perda de empregos; 4) queda na arrecadação de impostos, prejudicando mais ainda as finanças do Estado.

Batendo na mesma tecla

Outros temas da reunião na Assembleia foram o combate ao coronavírus e o ressarcimento da Lei Kandir.

A propósito, a 10 de março de 2005, Germano Rigotto, juntamente com os governadores de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul decidiram entrar com ação no Supremo Tribunal Federal contra a União. Queriam reivindicar a reposição das perdas decorrentes das exportações e da não aplicação da Lei Kandir.

Há 15 anos

A 10 de março de 2005, a Emater apontou quebra de 60 por cento nas lavouras de soja e 57 por cento no milho como efeito da forte estiagem. A previsão inicial da produção de soja era de 8,3 milhões de toneladas.

Personagens ajudam

Regina Duarte começa a enfrentar a montanha russa da Esplanada dos Ministérios e usará a experiência como atriz para sobreviver aos ataques. Atuou nas novelas Dez Vidas (1969); Selva de Pedra (1972); Sétimo Sentido (1982) e Páginas da Vida (2006).

Contidas

A janela para os vereadores trocarem de partido sem perda de mandato terminará em 45 dias. Antes disso, as direções se mantêm na trincheira. Não abrem detalhes sobre as campanhas, temendo vazamento de estratégias.

Observem a velocidade

O derramamento de petróleo, atingindo 2 mil quilômetros do Litoral do Nordeste e do Sudeste, surgiu em agosto do ano passado. O trabalho intenso de civis e militares eliminou o problema. Hoje à tarde, a comissão externa que trata do assunto na Câmara dos Deputados vai votar alguns requerimentos.

Sob tiroteio

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, não se defendeu ainda das acusações de ter em apenas um ano acumulado fortuna. Teria se beneficiado de saques de empresas de seu país no exterior, interessadas em derrubar o atual governo.

Calote com carimbo oficial

Governos federal, estaduais e municipais podem se unir e dizer em coro: devo, não nego, mas só sei cobrar.

