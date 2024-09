Geral Frio está de volta com temperatura abaixo de zero e vai aumentar

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Uma massa de ar frio começou a ingressar na quarta-feira (4) no Rio Grande do Sul. (Foto: PMPA/Divulgação)

O frio está de volta ao Sul do Brasil e vai aumentar de intensidade com tempo mais aberto e seco que proporcionará um maior resfriamento noturno e mínimas menores nesta sexta-feira (6), com formação de geada, projeta a MetSul Meteorologia. Uma massa de ar frio ingressou na quarta-feira (4) no Rio Grande do Sul na retaguarda de uma frente fria que trouxe chuva em todo o Estado, com queda acentuada da temperatura.

De acordo com dados de estações meteorológicas automáticas oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, grande parte do território gaúcho amanheceu nessa quinta-feira (5) com mínimas de um dígito, ou seja, abaixo dos 10ºC.

As menores mínimas no Rio Grande do Sul na rede oficial do órgão federal nesta quinta-feira foram de 2,3ºC em Quaraí; 4,9ºC em Uruguaiana; 5,5ºC em Bagé; 5,6ºC em Caçapava do Sul; 6,2ºC em Jaguarão e Encruzilhada do Sul; 6,3ºC em Livramento e Canguçu; 6,5ºC em Alegrete; e 6,6ºC em Dom Pedrito e São Gabriel.

Já estações automáticas particulares indicaram mínimas hoje de -0,6ºC em Pinheiro Machado; 1,7ºC em Livramento; 3,3ºC em São Gabriel; 3,9ºC em Rosário do Sul e em São Sepé; 4,2ºC em Herval; e 4,4ºC em Alegrete.

A massa de ar frio está associada a um centro de alta pressão sobre o Sul do Brasil, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que reduz a nebulosidade e garantirá tempo mais aberto no começo desta sexta-feira.

Sexta-feira

O tempo mais aberto com pouca ou nenhuma nebulosidade em muitas cidades, o perfil mais seco da atmosfera e o vento calmo a fraco serão determinantes para que o início desta sexta-feira (6) seja de temperatura mais baixa do que na quinta-feira na maior parte do Sul do Brasil.

A temperatura pode cair a valores abaixo de zero em baixadas do Planalto Sul de Santa Catarina e nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul com marcas de -2ºC a 0ºC. Marcas entre 0ºC e 5ºC são esperadas em muitas localidades da Metade Norte do Rio Grande do Sul e do interior de Santa Catarina. Pontos do Oeste e do Sul gaúcho também podem anotar marcas ao redor e abaixo dos 5ºC.

Em Porto Alegre, a sexta-feira deve começar com temperatura mínima entre 8ºC e 9ºC na estação oficial do Jardim Botânico, mas no extremo Sul da cidade e em pontos do Leste da capital a temperatura pode descer a 5ºC a 7ºC. É o que se espera também em diferentes cidades da região metropolitana, sobretudo em zonas rurais, como em Viamão e Gravataí.

As temperaturas baixas do começo desta sexta-feira devem trazer geada em diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com maior ocorrência do fenômeno no território gaúcho, onde as mínimas devem ser menores em maior número de pontos no começo do dia. As informações são da MetSul.

