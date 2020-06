Notas Capital Funcionalismo estadual recebe primeira parcela

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

O governo gaúcho prossegue nesta sexta-feira (12) a quitação da folha de maio do funcionalismo estadual, com o depósito da primeira parcela dos salários superiores a R$ 1,5 mil. Para quem recebe até este valor por mês, o dinheiro entrou na quarta-feira. Segundo a Secretaria da Fazenda, as próximas etapas estão previstas para os dias 30 de junho, 10 e 13 de julho, caso se confirme a estimativa de arrecadação.

