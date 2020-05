Notas Capital Margs segue com atividades na internet

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Temporariamente fechado à visitação pública por causa das medidas estaduais e municipais de enfrentamento à epidemia de coronavírus, o Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul) tem mantido a sua atuação na internet, com a produção de conteúdos compartilhados. Para conferir, basta acessar as páginas da instituição nas redes sociais ou no site www.margs.rs.gov.br.

