Notas Capital Bloqueio na Protásio Alves termina neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Com o término das obras no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves (entre as ruas Ramiro Barcelos e Nilópolis), em Porto Alegre, a EPTC encerrará neste sábado o bloqueio total do trânsito de veículos no trecho. A medida foi adotada no começo deste mês, com desvios na circulação do transporte coletivo na área e deslocamento de pontos de embarque e desembarque. Detalhes em www.eptc.com.br.

