Política Funcionários do X, ex-Twitter, limpam escritório em SP após encerramento das atividades no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entre a equipe brasileira, já havia a percepção de que os atritos de Elon Musk (foto) contra a Justiça brasileira poderiam ter consequência. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-funcionários do X demitidos após o fechamento do escritório no Brasil foram até a sede da plataforma em São Paulo, nessa terça-feira (20), para recolher os pertences. A comunicação de que a rede social iria encerrar a representação no País foi feita no sábado (17), mas as demissões estão acontecendo de forma gradual.

Um deles, que não quis se identificar, definiu o cenário no espaço da Faria Lima, na capital paulista, como de “terra arrasada”. O comunicado sobre o fim da operação brasileira, segundo ele, foi “seco, direto e formal” e aconteceu primeiro a um grupo de gestores, chamado para uma videoconferência ainda no sábado.

“Na verdade, todos já estavam em compasso de espera para algo do tipo desde que começaram as trocas de farpas”, relatou ele, em referência aos atritos do bilionário Elon Musk com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Uma ordem de Moraes na semana para o bloqueio de contas no X, o antigo Twitter, foi o estopim para que o empresário americano, que comanda a rede social desde 2022, decidisse fechar o escritório no Brasil. A empresa justificou que o objetivo era proteger os funcionários locais.

O ministro do STF, na decisão, impôs multa diária de R$ 20 mil para a representante legal da empresa no Brasil, Rachel Conceição, caso a ordem não fosse cumprida. Moraes também estabeleceu decreto de prisão caso houvesse “desobediência judicial”. O X alega que os funcionários brasileiros não têm poder de controle para bloqueio de contas na rede social.

O escritório da empresa, que fica em um espaço compartilhado na região empresarial de São Paulo, ficou vazio na segunda (19), primeiro dia útil após o anúncio do fim da rede. Nessa terça, a movimentação voltou, para para retirada dos pertences:

“Tiveram casos de gestores meio que perdendo a linha… Há pouco, um gestor levou toda a mobília da sala dele, por exemplo. O cenário hoje está bem de terra arrasada mesmo”, contou o ex-funcionário.

Entre a equipe brasileira, já havia a percepção de que os atritos de Musk contra a Justiça brasileira poderiam ter consequência para a permanência do X no País. O fechamento do escritório encerra uma operação que estava há 12 anos no Brasil, local que foi o primeiro da América Latina a ter uma representação da rede social, então chamada de Twitter. O escritório foi o terceiro fora dos Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/funcionarios-do-x-ex-twitter-limpam-escritorio-em-sp-apos-encerramento-das-atividades-no-brasil/

Funcionários do X, ex-Twitter, limpam escritório em SP após encerramento das atividades no Brasil

2024-08-20