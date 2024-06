Rio Grande do Sul Fundação Gerações abre inscrições para apoio a OSCs de POA e Canoas atingidas pela enchente

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Organizações selecionadas pela Chamada Pública Emergencial receberão aporte de R$ 20 mil para reformas e melhorias. Foto: Divulgação Organizações selecionadas pela Chamada Pública Emergencial receberão aporte de R$ 20 mil para reformas e melhorias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (6) estão abertas as inscrições para Chamada Pública Emergencial, realizada pela Fundação Gerações (FG), via Fundo Comunitário Porto de Todos (FCPT), com o objetivo de apoiar organizações da sociedade civil (OSC) de Porto Alegre e de Canoas que tenham sofrido danos em suas estruturas de serviços comunitários.

O apoio será realizado com recursos mobilizados via Linha emergencial do Fundo Porto de Todos, lançada pela Fundação Gerações para enfrentamento da crise provocada pela enchente. Serão selecionadas até cinco OSCs com sede nos bairros Arquipélago, Navegantes e Humaitá em Porto Alegre e Mathias Velho e Harmonia em Canoas para receberem o apoio técnico e capital semente de R$ 20 mil para reformas e melhorias nos espaços.

“Nosso propósito é, com ações ágeis, estar ao lado das organizações que estão necessitando de ajuda para retomar as atividades em apoio as suas comunidades”, explica a coordenadora-geral da FG, Karine Ruy. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de junho, e a divulgação das selecionadas está programada para ocorrer na metade do mês a fim de que as OSCs possam receber os recursos a partir do início de julho.

O FCPT foi lançado no final de 2023 a partir da experiência da FG no programa Transformando Territórios, iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), financiada pela Charles Stewart Mott Foundation. É um instrumento para mobilização contínua de recursos e investimento em demandas estratégicas mapeadas de forma colaborativa pela FG, organizações sociais e lideranças comunitárias de Porto Alegre e Região Metropolitana.

O que será oferecido

Apoio para a limpeza dos espaços da OSC com pessoal técnico profissional, quando necessário;

Laudo técnico de vistoria dos espaços da OSC realizado por profissionais de engenharia e arquitetura com orientações de medidas a serem tomadas quando necessário;

Aporte de R$ 20 mil de capital semente destinado às reformas e melhorias do espaço físico da sede da OSC.

Como participar

As solicitações serão feitas exclusivamente por formulário online até as 23h59min do dia 16 de junho de 2024 por meio de formulário no https://fundacaogeracoes.org.br/chamada-publica-emergencial-01-2024

Mais informações no site da FG https://fundacaogeracoes.org.br/

Sobre a Fundação Gerações

A Fundação Gerações é uma organização social criada em 2008 com o propósito de fomentar iniciativas, processos e projetos que fortaleçam o ambiente do terceiro setor na sociedade gaúcha, gerando desenvolvimento humano e social. Atua por meio da mobilização de investimentos, potencialização das organizações e idealização de soluções de inovação social. Tem no seu portfólio duas tecnologias sociais direcionadas às juventudes: o programa Geração DUX – Lideranças inspiradoras, realizado entre 2016 e 2021, que formou mais de 120 lideranças jovens, e o DUXtec – Rede de inovação social, que atua no fomento a negócios de impacto social periférico.

