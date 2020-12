Variedades Gabriel Medina e Yasmin Brunet curtem praia no México: “Amor da minha vida”

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Casal vai passar o Réveillon na Cidade do México Foto: Reprodução/Instagram Casal vai passar o Réveillon na Cidade do México. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão na Cidade do México para passar o Réveillon. O casal compartilhou nesta quarta-feira (30) as primeiras fotos juntos da viagem. O surfista e a modelo ainda fizeram declarações um ao outro.

“Prainha com o amor da minha vida”, escreveu Medina. “Amo muito”, legendou Yasmin ao publicar as mesmas fotos em seu perfil do Instagram.

O surfista completou 27 anos na última semana e também ganhou homenagem da amada. “Sei que quando você nasceu eu ganhei o melhor presente. Só tive que esperar alguns anos pra encontrar… admiro muito quem você é, seus valores, princípios, seu caráter, sua humildade… tudo que faz de você, você. Te amo muito. Feliz aniversário meu aquaman”, escreveu ela num trecho.

