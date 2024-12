Futebol Garnacho recebe o prêmio Puskás de gol mais bonito de 2024

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Argentino de 20 anos marcou um gol de bicicleta contra o Everton na Premier League Foto: Reprodução/Instagram Argentino de 20 anos marcou um gol de bicicleta contra o Everton na Premier League. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O argentino Alejandro Garnacho recebeu o prêmio Puskás no The Best 2024, da Fifa. O troféu nomeia o gol mais bonito do ano no futebol masculino. A premiação foi feita nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar.

O jogador do Manchester United marcou um gol de bicicleta contra o Everton, pela Premier League.

“Muito orgulhoso de ganhar. Obrigado a todos que votaram em mim. Dedico a toda minha família. Trabalharei para viver mais momentos como esse. Obrigado pelo seu apoio” disse Garnacho em vídeo na premiação.

Confira os jogadores indicados

Hassan Al-Haydos (Catar) – Catar

Terry Antonis (Austrália) – Melbourne City

Yassine Benzia (Argélia) – Argélia

Walter Bou (Argentina) – Lanús

Michael Chirinos (Honduras) – Honduras

Federico Dimarco (Itália) – Inter de Milão

Alejandro Garnacho (Argentina) – Manchester United

Mohammed Kudus (Gana) – West Ham

Denis Omedi (Uganda) – Kitara

Paul Onuachu (Nigéria) – Trabzonspor

Jaden Philogene (Inglaterra) – Hull City

