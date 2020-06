Esporte Gauchão pode retornar entre julho e agosto

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O secretário Francisco Vargas participa de reunião sobre a retomada do Gauchão com dirigentes da FGF. Foto: Divulgação SEL O secretário Francisco Vargas participa de reunião sobre a retomada do Gauchão com dirigentes da FGF. (Foto: Divulgação SEL) Foto: Divulgação SEL

O secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, esteve reunido com o presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman, nesta segunda-feira (8), na sede da entidade, em Porto Alegre, para discutir protocolos do retorno dos jogos de futebol e as regras necessárias para a volta dos campeonatos com segurança. Hocsman explicou que a entidade pretende retomar os jogos do Gauchão em 15 de julho ou até começo de agosto.

“Vamos seguir todas as orientações do governo do Estado. Nossa ideia é iniciar os jogos com portões fechados, respeitando os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus”, disse o dirigente.

O secretário destacou a importância de tomar as decisões conjuntas e coesas. “Vamos trabalhar em parceria, governo do Estado e FGF para a retomada do futebol de forma responsável”, afirmou Vargas.

O Campeonato Gaúcho está parado desde 15 de março devido ao coronavírus. O Decreto 55.240, de 10 maio de 2020, que institui o Distanciamento Controlado na prevenção e no enfrentamento à pandemia no RS, permite que treinos em regiões com bandeira laranja poderão ocorrer, mas com restrições como apenas 25% dos funcionários e todas as medidas de segurança.

O decreto ainda prevê que algumas ações esportivas, as quais haviam sido vetadas pelo governo do Estado, voltem de forma gradual, respeitando o novo distanciamento que vigora no Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte