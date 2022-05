Geral General Fernando Soares é o novo chefe do Comando Militar do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

A passagem de comando do CMS contou com o desfile das tropas do Sul, além da cavalaria, viaturas e blindados. Foto: Divulgação/CMS Solenidade foi realizada em Porto Alegre nesta sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação/CMS

O Comando Militar do Sul (CMS), que engloba a estrutura militar sediada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, realizou a sua passagem de comando nesta sexta-feira (13). Em solenidade no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre, o general Fernando Soares assumiu a função no lugar do general Valério Stumpf Trindade, que chefiará o Estado-Maior do Exército, em Brasília.

Diversas autoridades militares e civis acompanharam a cerimônia, entre elas o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e o governador Ranolfo Vieira Júnior. Freire Gomes desejou votos de sucesso ao novo chefe do CMS:

“Muita sorte ao general Soares, que enfrenta agora um desafio empolgante. Da mesma forma, quero agradecer ao general Stumpf pelo seu trabalho. Me sinto honrado de estar aqui pela primeira vez como comandante e compartilhar com o povo gaúcho esse momento tão importante”, destacou.

Antes de ser nomeado para o CMS, Soares esteve à frente do Comando Militar do Oeste (CMO), sediado em Campo Grande (MS). Nascido no Rio de Janeiro, ele tem 61 anos e está na carreira militar desde os 15, quando entrou para a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas (SP). Já realizou diversas funções, tanto no Brasil quanto no exterior, além de ter sido instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), o principal centro de ensino do Exército do país.

Em seu discurso, o novo comandante ressaltou a satisfação de assumir o cargo e os planos para o Comando Militar do Sul. “É uma tropa muito profissional, que está pronta para defender o nosso país. Estou muito feliz de compartilhar da companhia do povo gaúcho e de seguir com o trabalho do general Stumpf, buscando empregar os recursos que a nação destina ao Exército da melhor forma possível, cumprindo o nosso dever constitucional de defesa da pátria”, afirmou Soares.

O Comando Militar do Sul é constituído por três Divisões de Exército, duas Regiões Militares, oito Brigadas e 162 organizações militares, resultando num efetivo de cerca de 50 mil militares, um quarto do total do Exército brasileiro. Em sua área, concentram-se 90% dos blindados, 100% da artilharia autopropulsada, 75% da artilharia, 75% da engenharia e 75% da cavalaria mecanizada dos meios da Força Terrestre.

