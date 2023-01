Colunistas Giovani Cherini confirma lista de emendas da bancada gaúcha, de R$ 227 milhões

Coordenador da bancada gaúcha em Brasília, o deputado Giovani Cherini fez um relatório das emendas do bloco. (Foto: Câmara dos Deputados)

O Rio Grande do Sul possui um estoque de R$ 227.045 milhões, resultado de emendas parlamentares reunidas pela bancada estadual (31 deputados federais e três senadores) e aprovadas em 2022, aguardando o pagamento este ano. O coordenador da bancada gaúcha, deputado federal reeleito Giovani Cherini (PL) comenta que “estas emendas são resultado do consenso e entendimento dos representantes de todos os partidos da bancada federal gaúcha em Brasília”. As emendas impositivas são um instrumento em que o deputado, senador, Comissão ou a bancada estadual indicam ações, projetos e obras que o governo é obrigado a executar. Giovani Cherini detalhou ontem as emendas impositivas (RP7) da bancada estadual gaúcha, que aguardam pagamento:

– PONTE RIO IBICUÍ – Construção de Ponte sobre o rio Ibicuí – na BR-472/RS – R$ 2.700.000,00.

– PONTE BRASIL ARGENTINA PORTO XAVIER – Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Argentina) – na BR-392/RS – R$ 12.399.934,00.

– AGRICULTURA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – Aquisição de 6 escavadeiras hidráulicas, 4 motoniveladoras (patrolas), 16 pás carregadeiras, 2 rolos compactadores, 4 tratores, 1 ensiladeira, 13 carretas agrícolas, 37 plantadeiras, 6 caminhões trucks, 1 kit de irrigação e 35 retroescavadeiras. R$ 36.600.000,00.

– SAÚDE – CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – Custeio na Média e Alta complexidade para atendimento a municípios e hospitais por intermédio do Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde. R$ 104.686.641,00.

– PAVIMENTAÇÃO POLO INDUSTRIAL DE CRUZ ALTA Pavimentação do Novo Polo Industrial – No Município de Cruz Alta. R$ 8.350.000,00.

– CAMINHO DO MEIO, PORTO ALEGRE – Qualificação dos Pontos de Ônibus da Av. Protásio Alves entre a Av. Saturnino de Brito e a Estrada Caminho do Meio (divisa com Viamão). R$ 4.000.000,00.

– PROJETO PONTE RIO GUARITA – Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) – na BR-163/RS/SC. R$ 2.273.986,00.

– PROJETO PONTE SÃO JERÔNIMO/TRIUNFO – Construção de Ponte sobre o Rio Jacuí entre São Jerônimo e Triunfo – na BR-470/RS –

– PROJETO BR 448 PORTÃO – Construção de Acesso a Portão – na BR448/RS – R$ 5.800.000,00.

– UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Construção dos Bloco 2 e 3 e estruturas complementares da sede da Unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs – em São Luiz Gonzaga/RS. R$ 6.500.000,00.

– RS 211 CAMPINAS DO SUL/RONDA ALTA – Pavimentação da Rodovia RS 211 entre Ronda Alta e Campinas do Sul. R$ 9.550.000,00.

– UBS PORTO ALEGRE IRMÃOS MARISTAS – Construção de Posto de Saúde na Vila Mário Quintana (Loteamento Irmãos Maristas) – Porto Alegre e diversos equipamentos médico hospitalares. R$ 2.140.908,00.

– PONTE TRAMANDAÍ/IMBÉ – Construção da Nova Ponte entre os Municípios Tramandaí e Imbé : Revitalização e/ou Recuperação e/ou Pavimentação de vias de acesso às novas travessias entre os municípios de Imbé e Tramandaí/RS. R$ 7.800.000,00.

– PRF (Polícia Rodoviária Federal) – UNIDADES DE SÃO LEOPOLDO E ELDORADO – Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF – Na Região Metropolitana de Porto Alegre EM São Leopoldo e Seberi (substituindo Eldorado do Sul) . R$ 4.100.000,00.

– INSTITUTOS FEDERAIS – Equipamentos e Materiais Permanentes para os Institutos Federais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-RioGrandense IFSUL Rio-Grandense, de Pelotas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, de Bento Gonçalves; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, IFFar, de Santa Maria. R$ 8.544.385,00.

– BR 153 RODOVIA TRANSBRASILIANA -Adequação de Trecho Rodoviário – Erechim – Passo Fundo – na BR-153/RS – projeto anda não aprovado.

– CONSERVAÇÃO RODOVIAS RS – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União – na Região – R$ 5.600.000,00.

– CONSERVAÇÃO RODOVIAS RS – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União – na Região 3.200.000,00.

Agenda de Gabriel Leite na Couromoda

A agenda do governador em exercício, Gabriel Souza foi preenchida ontem com uma visita à Couromoda, 49ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda em São Paulo. Gabriel disse que “em nome do governador Eduardo Leite, levei minha saudação aos participantes” ao visitar os estandes acompanhado da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Diogo Leuck, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Nova invasão no perfil de Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem admiradores obsessivos: mais uma vez, teve seu perfil no Twitter invadido ontem (16) por um hacker. Para evitar novas invasões, as publicações na página do chefe do Executivo gaúcho agora estão restritas. com o alerta de que “Somente seguidores aprovados podem ver os Tweets de Eduardo Leite” e a foto foi alterada para a imagem de uma mulher loira com uma camiseta da Argentina.

Ainda sobre vacinas: Osmar Terra

O médico e deputado federal reeleito Osmar Terra (MDB) comenta que “ainda sobre eficácia de um tipo ou outro de vacina: não seria interessante, 2 anos após o início das vacinações no mundo, uma avaliação sobre o quanto pesou, na redução de casos e mortes, a imunidade dos curados, a letalidade de cada cepa e a eficácia real de cada tipo de vacina?” Na sua conta pessoal do Twitter, Terra faz um comentário: “Vocês lembram da vacina Sputnik. Onde está sendo aplicada? E a dose única da Jansen? Imunizou? E a Astra Zeneca, suspensa em vários países europeus? Tem contrato sigiloso com a Fiocruz? Assim existem vacinas e vacinas. E seus fabricantes nada informam aos milhões que as tomaram!”.

Mônica Leal toma posse como Procuradora da Mulher na Câmara.

Escolhida por unanimidade entre as vereadoras da Casa, a vereadora Mônica Leal (PP) foi empossada ontem pelo presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB) como nova Procuradora da Mulher do legislativo. Sossmeier elogiou a experiência da parlamentar que ocupará o posto durante o ano de 2023: “Importante contarmos com a experiência, a credibilidade e o trânsito da vereadora Mônica, neste que é um instrumento que deve atender a todos e principalmente a todas”, disse o presidente do legislativo. “Minha intenção é trazer equilíbrio ao debate, e unir esforços para que nós mulheres possamos ocupar cada vez mais espaços, na política, na justiça, na saúde, e em todas as esferas”, afirmou Mônica Leal.

