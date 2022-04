Geral Gol converterá até 12 aeronaves para uso exclusivo pelo Mercado Livre

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pelo acordo, três aviões começarão a operar dentro da parceria em junho próximo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Gol vai converter até 12 de suas aeronaves de passageiros modelo Boeing 737-800 para cargueiros de uso exclusivo da companhia de comércio eletrônico Mercado Livre, anunciaram as empresas nesta terça-feira (19).

Pelo acordo, três aviões começarão a operar dentro da parceria em junho próximo. Outros três entrarão no negócio em 2023. O Mercado Livre terá a opção de envolver outros seis jatos da Gol até 2025.

Pelo lado da Gol, a previsão é que o acordo traga à empresa uma economia de R$ 25 milhões em 2022 e de R$ 75 milhões em 2023, explicou o presidente-executivo da companhia aérea, Paulo Kakinoff. A economia virá com valores que deixarão de ser pagos pela devolução das aeronaves, que não mais acontecerá.

Além disso, a empresa prevê que seu braço de logística, Gollog, terá receita adicional de R$ 100 milhões em 2022 e de R$ 1 bilhão ao longo de cinco anos.

Já o Mercado Livre prevê elevar seu volume de encomendas transportadas por via aérea de 10 milhões para 40 milhões por ano no Brasil.

“É um modelo de negócio que a Gol está inaugurando no mercado varejista. Hoje o Mercado Livre tem três aeronaves que atendem regiões distantes dos nossos centro de distribuição. Com o acordo passaremos a ter nove aeronaves, triplicando nossa capacidade de voos ao redor do Brasil”, afirma Fernando Yunes, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil.

“Vamos reduzir em 70% a 80% o tempo de entrega para os consumidores no Norte, Nordeste, e em algumas cidades do Sul e Sudeste. Vamos sair de sete a oito dias de entrega nessas regiões para 2 dias de prazo de entrega”, afirma Yunes.

O prazo de entrega para Manaus será de apenas um dia, em comparação com os atuais nove dias, enquanto para destinos no Nordeste esse prazo diminuirá de quatro para um dia. Outras capitais, como Goiânia e Cuiabá, passarão a receber suas encomendas no dia seguinte.

Segundo Yunes, o foco será nas regiões Norte e Nordeste, com 70% da operação focada nas entregas dessas regiões, mas cerca de 30% da operação irá auxiliar entregas em outras regiões do país como Sul e Sudeste.

“A expansão da frota é vital para avançarmos com a missão do Mercado Livre de democratizar o comércio eletrônico, o que é ainda mais importante em um país de dimensões continentais como o Brasil. Estamos muito otimistas em relação ao nosso acordo com a Gol, e vemos isso como fundamental no fortalecimento de nossa rota de crescimento no e-commerce e na nossa estratégia de expansão regional”, disse Yunes.

Hoje as três aeronaves do Mercado Livre são da Azul e isso se mantém. Segundo Pablo Navarrette, diretor sênior do Mercado Livre, o acordo com a Gol será o principal feito com companhias aéreas nos próximos anos, mas não impede novos acordos com outras empresas. As informações são da agência de notícias Reuters e do site Infomoney.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral