Futebol Goleiro suíço Sommer segura o Bayern de Munique, que tropeça diante do Borussia na Bundesliga

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O goleiro suíço Yann Sommer fez grandes defesas pelo Borussia M'Gladbach no duelo contra o Bayern de Munique. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Bayern de Munique tropeçou neste sábado (27) na Bundesliga. Mesmo jogando em casa e dando mais de 30 finalizações, a equipe bávara não passou de um empate por 1 a 1 com o Borussia M’gladbach. Marcus Thuram anotou para os visitantes, que contaram com atuação soberba do goleiro suíço Yann Sommer, enquanto Sané evitou o pior para os anfitriões.

Apesar do resultado, o Bayern segue na liderança do Campeonato Alemão, com dez pontos. O Borussia é sexto colocado, com oito.

Gols anulados

O Bayern pressionou desde os primeiros minutos, não deixando o adversário jogar. Aos 33, após assistência de Thomas Müller, Mané até abriu o placar. Mas o gol foi anulado devido a uma irregularidade na jogada. Cinco minutos depois, o senegalês marcou novamente. Mas novamente teve o tento anulado devido a impedimento.

E para piorar, aos 42, na primeira chegada do Borussia, o atacante francês Marcus Thuram se aproveitou de uma falha do compatriota Upamecano e abriu o placar na Allianz Arena.

Sommer faz 19 defesas

No segundo tempo, o Bayern, que deu 11 chutes contra apenas um do Borussia no primeiro tempo, foi para cima em busca do empate, enquanto os visitantes se defendiam com muita raça e vontade.

E também com excelente atuação do goleiro Sommer, que enfrentará o Brasil na Copa do Mundo pela Suíça. Ao todo, o arqueiro de 33 anos fez 19 defesas na partida.

Borussia é a pedra no sapato do Bayern

No entanto, como diz o velho e batido ditado, água mole em pedra dura… Aos 38, após passe do jovem atacante Musiala, Sané bateu de chapa no canto sem chances para Sommer e empatou a partida.

O Bayern seguiu amassando os Potros nos minutos finais, chegando a 35 finalizações na partida. Um empate inesperado, ou nem tanto, afinal o Borussia M’Gladbach pode ser considerado a verdadeira pedra no sapato do Bayern. Rival clássico dos bávaros na década de 70, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália empatou dois e venceu cinco dos últimos dez duelos.

“Vocês sempre arrancam um empate com o Bayern”, provocou o clube nas redes sociais.

Union massacra o Schalke

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Viktoria Koln pela primeira fase da Copa da Alemanha. Pela Bundesliga, o time do jovem técnico Jules Nagelsmann visita o surpreendente Union Berlim no dia 3 de setembro.

A equipe da capital alemã massacrou o tradicional e recém-promovido Schalke 04 também neste sábado: 6 a 1. E detalhe é que a goleada foi na casa dos Azuis Reais. O Union é o vice-líder com dez pontos (mas pior saldo do que o Bayern). As informações são do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol