Economia Golpes na Black Friday: Luciano Hang faz alerta e dá dicas para compras online

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Black Friday: golpistas utilizam nome de varejistas para tirar proveito de consumidores. (Foto: Reprodução)

Mais da metade dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday este ano, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Google. A tradicional data de promoções do varejo, que acontece no final de novembro –neste ano, no dia 29 – deve movimentar mais de R$ 7,93 bilhões só no comércio eletrônico, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Em meio a uma ampla variedade de opções de compras, tanto em lojas físicas quanto online, de formas de pagamentos e oferta de cashback e parcelamentos, os consumidores já começaram a ser bombardeados de promoções. Mas é preciso ficar atento para não cair em golpes.

De acordo com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, os golpes mais comuns incluem a venda de produtos a preços muito abaixo do mercado e promoções falsas com sorteios e prêmios, pedindo apenas o pagamento do frete.

“Os golpistas sabem que a Black Friday atrai consumidores e usam isso para enganar. Recebemos centenas de notificações sobre golpes neste ano que utilizam indevidamente o nome e imagem Havan e meu”, diz o empresário.

Ele também destaca a importância de se atentar ao o beneficiário no momento do pagamento. Caso seja via Pix, por exemplo, o nome de quem irá receber deve ser sempre “Havan”, caso contrário, é golpe.

A recomendação do empresário, em casos suspeitos, é denunciar no site que a empresa criou especialmente para sinalizar golpes e buscar sempre as informações nos canais oficiais da marca. Para evitar estas fraudes, a orientação é que os consumidores façam suas compras em lojas físicas, pelo aplicativo ou pelo site oficial.

O dono da Havan sugere que os compradores verifiquem sempre o endereço do site antes de finalizar a compra. Domínios falsos podem ser parecidos, mudando apenas uma letra, como “havam.com.br” em vez de “havan.com.br”.

Registre tudo

É bastante comum que as lojas virtuais alterem os preços de seus produtos sem um aviso prévio e pode acontecer do valor anunciado como promoção divergir do valor no carrinho de compras.

Outra situação que pode acontecer é o produto anunciado não corresponder ao que será entregue em sua residência. Faca prints de todos os detalhes relevantes durante sua compra, caso ocorra alguma situação em desconformidade com você é necessário ter provas para efetuar uma reclamação no SAC da loja ou no PROCON, e os prints vão comprovar a veracidade dos fatos alegados para ter a situação resolvida.

