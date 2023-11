Brasil Golpistas promovem anúncios falsos do Programa Voa Brasil para lucrar na internet

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um levantamento de apenas 24 horas identificou 457 anúncios falsos do Voa Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa do governo Voa Brasil nem foi lançado ainda e golpistas já estão buscando enganar brasileiros que sonham viajar, pagando pouco. Foi por pouco. Luciana chegou a preencher o cadastro com dados pessoais na internet para comprar passagens aéreas a R$200, ida e volta, mas era um anúncio falso.

“Chegou o momento que tinha que imprimir um boleto para uma taxa de inscrição. Achei um pouco estranho, parei. Mas tu pode pensar que aquilo realmente é porque eles fazem com logotipo, com a cara de que realmente pudesse ser do Governo Federal”, contou Luciana Martins Borba, jornalista.

O Brasil e o mundo vivem uma epidemia de golpes de todo o tipo pela internet. Ofertas e propostas “incríveis” invadem as telas dos nosso computadores e celulares o tempo todo.

Só no caso do Voa Brasil, um levantamento feito em apenas 24 horas identificou 457 anúncios falsos. O estudo é do NetLab, o laboratório de redes e multimídias da Universidade Federal do Rio (UFRJ).

Um dos anúncios publicados numa plataforma digital dizia: “Explore o Brasil por um preço incrível”. Quem clica no anúncio falso, cai num chat também fake com o símbolo do Governo Federal. E que já pede logo o número do CPF. É a porta de entrada para o golpe.

Rose Marie Santini, coordenadora do NetLab, explica que qualquer pessoa com um cartão de crédito pode postar um anúncio em rede social – verdadeiro ou falso e que não existe nenhuma legislação no Brasil que obrigue as redes a fornecerem relatórios com dados como ‘o que foi anunciado’, ‘quem pagou e publicou’ e ‘quantos viram’ – o que já é lei na União Europeia.

“A primeira coisa que a gente precisa fazer é que as plataformas respeitem as leis brasileiras, respeitem as leis existentes e se submetam ao mesmo regime jurídico de qualquer publicidade fora do ambiente digital. A gente precisa unir o Congresso, o judiciário, o governo, a sociedade civil para pensar como a gente pode regulamentar essas plataformas de forma que se torne um ambiente seguro para os consumidores e os anunciantes legítimos”, afirma a coordenadora do NetLab da UFRJ, Rose Marie Santini.

O secretário nacional do consumidor diz que já deu um prazo de 72 horas para que as redes apaguem os anúncios falsos do Voa Brasil. A mesma ordem foi dada em setembro em relação a outro programa do governo, o Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas.

“O Código de Defesa do Consumidor nos permite atuar para coibir esses abusos, para coibir essas fraudes, esse verdadeiro estelionato, nas chamadas redes digitais”, explicou Wadih Damus, Secretário Nacional do Consumidor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/golpistas-promovem-anuncios-falsos-do-programa-voa-brasil-para-lucrar-na-internet/

Golpistas promovem anúncios falsos do Programa Voa Brasil para lucrar na internet

2023-11-17