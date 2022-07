Tecnologia Google libera nova interface do Gmail; confira as novidades

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

A nova interface será distribuída gradualmente para o público geral. Foto: Reprodução A nova interface será distribuída gradualmente para o público geral. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Google anunciou que a nova interface do Gmail será finalmente distribuída para todos os usuários. Anunciada desde fevereiro, a novidade visa tornar os ícones dos aplicativos mais acessíveis além de implementar elementos do Material Design 3.

A interface atualizada cria um painel ao lado do menu removível (sinalizado por três traços) onde situa os ícones do Meet, Spaces e Chat – ao passar o mouse sobre os ícones, uma lista é exibida e o aplicativo pode ser acessado através de uma janela inteira ou uma notificação pop-up.

O Google está trabalhando em uma nova abordagem para o pacote Workspace – que inclui Docs, Sheets, entre outros serviços –, fornecendo um estilo “mais unificado” e novos recursos com inteligência artificial.

Voltar para a versão antiga

A nova interface será distribuída gradualmente para o público geral. Se a sua versão já foi atualizada, porém, é possível revertê-la para anterior seguindo os passos:

– Na página do Gmail, clique em “Configurações” no canto superior direito da tela;

– Em “Configurações rápidas”, selecione “Voltar para a visualização original do Gmail”;

– Ao abrir a nova janela, clique em “Recarregar”.

Segundo a empresa, ainda neste ano os usuários verão melhorias no Gmail para a versão de tablet, suporte melhorado para emojis e mais recursos de acessibilidade, entre outros.

Melhorar a produtividade

Sabemos que o dia a dia é corrido, por isso, ganhar alguns minutos pode ajudar muito a realizar alguma tarifa. O Gmail possui alguns recursos para ajudar você nessa questão. As funções permitem desde deixar a caixa de entrada mais organizada até agilizar a navegação no serviço usando atalhos de teclado. Você pode personalizar marcadores, agendar o envio de e-mails, mudar o tipo da caixa de entrada e muito mais.

– Marcadores

Além da tradicional estrela amarela, é possível adicionar novas cores e formatos aos rótulos. Assim, o usuário consegue diferenciar e-mails importantes com mais facilidade e poupar tempo ao procurar por mensagens. Estão disponíveis ícones de exclamação, check, interrogação e de aspas. Já as estrelas podem ter as cores verde, azul, laranja e lilás.

Para ativar, vá na página da caixa de entrada e no ícone de engrenagem. Depois, selecione “Ver todas as configurações” e role a tela para baixo até encontrar “Estrelas”. Feito isso, vá em “todas as estrelas” para que os marcadores novos apareçam. Não se esqueça de salvar a alteração no fim da página. A partir do segundo clique na estrela, as novas cores e ícones são exibidos.

– Agendamento

Programar o envio de mensagens no Gmail pode ser muito útil para adiantar tarefas. O agendamento é feito antes do envio da mensagem. Para isso, digite o e-mail e, depois, na caixa de texto, vá na seta da barra “Enviar”. Em seguida, selecione “Programar envio” e escolha a data e hora do agendamento.

