Tecnologia Google repensa sistema de pesquisa e mapas para atender a geração TikTok

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os novos recursos incluem maneiras diferentes para as pessoas procurarem itens próximos usando imagens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google, da Alphabet, informou que planeja uma série de atualizações para seus serviços de busca e mapas, revelando as ambições relacionadas à realidade aumentada da empresa, além de seu apelo para uma geração de usuários de internet que estão se afastando da empresa.

Os novos recursos incluem maneiras diferentes para as pessoas procurarem itens próximos usando imagens e identificar objetos físicos com as câmeras de seus smartphones.

No Google Maps, a empresa prometeu uma nova maneira de as pessoas explorarem modelos digitais 3D detalhados de pontos de referência e bairros antes de pisar pessoalmente.

O Google compartilhou os planos na última semana, durante a sua conferência anual de desenvolvedores de Entrada/Saída (E/S), realizada perto de sua sede em Mountain View, na Califórnia, nos EUA.

O Google está trabalhando para manter seus produtos relevantes e crescendo à medida que as necessidades dos usuários vão além do texto. “A pesquisa deve ser algo que você pode fazer em qualquer lugar, da maneira que quiser, usando qualquer um dos seus sentidos”, disse Prabhakar Raghavan, vice-presidente sênior e chefe de produto do Google, em entrevista.

O principal negócio de publicidade de pesquisa do Google continuou a crescer de forma constante durante a pandemia, apesar dos recentes resultados financeiros medianos. No entanto, os anúncios de (E/S) destacaram as ameaças nascentes que o Google vê em seus principais serviços.

As pessoas em mercados emergentes são mais propensas a pesquisar com recursos de voz do que digitando, o que levou o Google a investir mais em seu recurso de assistente de voz. E de acordo com a empresa, os usuários de internet mais jovens começaram a recorrer a aplicativos de mídia social para entretenimento e informações sobre eventos mundiais e decisões diárias.

“Eles podem começar no Instagram ou TikTok para descobrir onde almoçar”, disse Raghavan. “Vemos uma tendência – até mesmo uma demanda – de interagir com o mundo físico”, destacou. “Temos que olhar para o nosso papel nisso e garantir que não fiquemos presos no passado quando o público estiver procurando algo além”, pontuou Raghavan.

O Google permitirá que as pessoas usem fotos e textos juntos em pesquisas locais com uma nova atualização “multipesquisa”, que aproveita sua visão computacional e recursos de dados. Esse recurso identifica produtos próximos, o que provavelmente atrairá profissionais de marketing que pagam por anúncios em uma determinada proximidade geográfica de um usuário.

Além disso, a empresa está expandindo a utilidade do Lens, seu recurso para identificar objetos no mundo real, que os investidores estão ansiosos para ver contribuir mais para suas operações de comércio eletrônico.

O Google informou que há mais de 8 bilhões de pesquisas visuais no Lens por mês, três vezes mais do que há um ano. Raghavan introduziu o recurso de pesquisa Lens ao prometer que os consumidores poderiam encontrar um produto específico em uma farmácia ou um rótulo de vinho em uma loja de esquina.

Como parte de um esforço para aumentar a alfabetização de notícias, o Google está expandindo uma ferramenta que revelou no ano passado, chamada About this Result (Sobre este resultado, em inglês), além da busca. Atualmente, a ferramenta está disponível em inglês nos resultados de pesquisa, permitindo que os usuários vejam uma breve descrição de um site, como sua inclinação política ou sua afiliação governamental, antes de visitá-lo. Em breve, quando os usuários visualizarem um site no Google app, eles poderão ver informações sobre a fonte enquanto já estiverem no site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia