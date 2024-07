Grêmio Governador Eduardo Leite conhece projeto hoteleiro temático do Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Resort na Serra Gaúcha contará com R$ 1 bilhão de investimento Foto: Divulgação Resort na Serra Gaúcha contará com R$ 1 bilhão de investimento Foto: Divulgação

Uma comitiva gremista formada pelo vice-presidente do Conselho de Administração, José Carlos Duarte, e pelo CEO, Marcio Pinto Ramos, foi recebida nesta quarta-feira (17) pelo Governador do Estado, Eduardo Leite, na ala residencial do Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Na ocasião, ocorreu a apresentação do projeto hoteleiro temático do Grêmio que será construído em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, em parceria com a Laghetto Sports Resort, empresa surgida da união da BR Resorts com a Laghetto Hotéis.

“O encontro foi muito importante, pois a Laghetto Sports Resort confirmou ao Governador seu compromisso com o investimento de R$ 1 bilhão na construção do maior e mais novo resort do Estado. Este investimento é particularmente importante porque demonstra confiança dos investidores gaúchos na recuperação da economia do Rio Grande do Sul após a tragédia vivida em maio deste ano”, comemorou o CEO gremista.

Para o governador Eduardo Leite, além de alavancar a autoestima da população, o empreendimento é um reforço relevante também para o turismo, o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda.

“É um projeto inédito que mexe com as paixões das nossas grandes torcidas e que, diante da situação que vivemos, ganha ainda mais relevância para ampliar nossa força de reconstrução pela dimensão do investimento. De nossa parte, o governo será um grande apoiador e vai mobilizar nossa estrutura para agilizar a concretização desse negócio”, prometeu.

Também estiveram no encontro o vice-governador Gabriel Souza, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e os secretários de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodríguez Júnior, de desenvolvimento econômico, Ernani Polo, do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffman.

O empreendimento, que tem o licenciamento da Fama Licensing, será construído em uma área de 15 hectares, sendo 17.000m² de área privativa. Ele contará a história do Tricolor em 461 apartamentos, área de lazer completa, sports bar e campo de futebol oficial. A iniciativa pioneira, que visa alcançar aqueles amantes do futebol que não abrem mão do lazer e do conforto, terá investimento de cerca de R$ 1 bilhão e tem como previsão de término o ano de 2027.

Todos os apartamentos serão em formato de multipropriedade, ou seja, comercializados em fração. Cada proprietário de fração terá direito de uso do empreendimento por um determinado grupo de semanas ao longo do ano, podendo colocá-las para comercialização no sistema de hospedagem ou usufruir seu bem de outras formas, como emprestar para amigos e parentes ou trocar suas semanas de uso por semanas de hospedagem em mais de 4.300 hotéis espalhados em 110 países, por meio da RCI – Resorts Condominiums International, parceira dos projetos hoteleiros.

