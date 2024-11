Polícia Governador em exercício pede investigação rigorosa sobre morte de detento na Penitenciária Estadual de Canoas

Por Marcelo Warth | 25 de novembro de 2024

Gabriel Souza também solicitou amplo reforço da segurança nas ruas de Porto Alegre e da Região Metropolitana para coibir conflitos entre facções Foto: Reprodução/X Gabriel Souza também solicitou amplo reforço da segurança nas ruas de Porto Alegre e da Região Metropolitana para coibir conflitos entre facções. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, pediu às forças de segurança gaúchas uma investigação rigorosa sobre o assassinato do líder de uma facção criminosa dentro da Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime ocorreu no sábado (23), durante a triagem no estabelecimento prisional.

“Depois de falar por telefone com o governador Eduardo Leite, que está em missão na Ásia, convoquei as forças de segurança e secretários de Estado para uma reunião na tarde deste domingo, no Palácio Piratini, sobre o episódio recente, ocorrido na Penitenciária Estadual de Canoas. Pedi investigação rigorosa e ágil sobre o episódio, além de amplo reforço da segurança nas ruas da Região Metropolitana para coibir conflitos entre facções. Mais de 500 policiais militares do Choque e do Bope se somarão ao efetivo a fim de realizar ações ostensivas em regime de saturação nos próximos dias. Estamos firmes no combate ao crime organizado”, afirmou Gabriel.

O criminoso Jackson Peixoto Rodrigues, de 41 anos, conhecido como Nego Jackson, foi morto a tiros. Segundo a Polícia Penal, os disparos foram efetuados através da portinhola de uma cela por outro apenado, integrante de uma facção rival.

A arma teria ingressado na cadeia por meio de um drone. A galeria de onde partiram os tiros passou por uma revista geral após o assassinato.

Nego Jackson chegou a ser um dos bandidos mais procurados do Estado. Ele foi preso no Paraguai em 2017.

