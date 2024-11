Rio Grande do Sul Governador gaúcho se afastará do cargo por mais de duas semanas

Eduardo Leite participará de atividades nos Estados Unidos, China e Japão. (Foto: Itamar Aguiar/Secom-RS)

Em reunião extraordinária nessa quinta-feira (7), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o parecer favorável do deputado Frederico Antunes (PP), presidente do colegiado, ao requerimento do governador Eduardo Leite para se afastar do cargo de 9 a 27 de novembro. Ele estará fora do País no período.

De acordo com o documento, o chefe do Executivo gaúcho participará de duas atividades internacionais a partir deste sábado (9). A primeira prosseguirá até o dia 15, com um curso sobre segurança pública em Nova York, nos Estados Unidos. Já a agenda seguinte consiste em uma missão à China e Japão. Ao longo desses 19 dias, o Palácio Piratini estará sob o comando do vice-governador, Gabriel Souza.

Rito oficial

Em seu parecer, Antunes mencionou que o Parlamento estadual, por meio de sua CCJ, é responsável por autorizar o governador (ou vice) a se afastarem do Rio Grande do Sul por mais de 15 dias. Ele também detalhou que a minuta do projeto de decreto legislativo sobre o tema será apreciado no plenário, terça-feira que vem (12).

Participaram da reunião, de forma híbrida (presencial ou online) os deputados Miguel Rossetto (PT), Professor Bonatto (PSDB), Delegado Zucco (Republicanos), Delegada Nadine (PSDB), Marcus Vinícius (PP), Luiz Fernando Mainardi (PT), Capitão Martim (Republicanos), Edivilson Brum (MDB), Cláudio Tatsch (PL) e Guilherme Pasin (PP).

