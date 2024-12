Geral Governo autoriza concurso público para a Polícia Federal, com 192 vagas; confira os cargos

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

A maioria das vagas é para o cargo de agente administrativo. (Foto: Divulgação)

O governo federal autorizou a realização de um concurso público para a Polícia Federal (PF) com 192 vagas, sendo a maioria para o cargo de agente administrativo. A autorização, assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi publicada na edição da última sexta-feira (6) do Diário Oficial da União.

De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso será de até seis meses, contados a partir da data da autorização.

Ainda segundo a publicação, o prazo mínimo entre o edital e a primeira prova do certame é de dois meses.

Já o provimento dos cargos, após homologação do resultado final do concurso, fica condicionado à adequação orçamentária e financeira da Polícia Federal.

A PF também é responsável por outras atribuições, como editar os atos administrativos necessários à realização do concurso público, observar as leis e os regulamentos que tratem sobre políticas de reserva de vagas em concursos públicos.

A Polícia Federal tem, entre outras atribuições, combater o crime organizado; reprimir crimes na fronteira; investigar crimes contra a União, proteger autoridades; fazer o controle de armas de fogo e explosivos; realizar o controle migratório e manter a cooperação internacional.

A portaria não informou os salários e a carga horária para as vagas.

Confira a lista de cargos e vagas:

– Agente administrativo: 100 vagas;

– Assistente social: 13 vagas;

– Contador: 9 vagas;

– Enfermeiro: 3 vagas;

– Médico: 35 vagas;

– Psicólogo: 6 vagas;

– Farmacêutico: 2 vagas;

– Nutricionista: 1 vaga;

– Estatístico: 4 vagas;

– Administrador: 6 vagas;

– Técnico em comunicação social: 3 vagas;

– Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.

Correios

Em outra frente, os Correios divulgaram nessa segunda-feira (9) os locais de provas do concurso público nacional para preenchimento de 3.511 vagas, sendo 3.099 para o cargo de carteiro e 412 vagas imediatas para analista da estatal, com diversos perfis profissionais.

O candidato deve fazer a consulta no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame. O lugar onde os participantes prestarão o concurso já está disponível na aba Cartão de Convocação e Local de Provas, acessível com o número do Cadastro de Pessoa de Física (CPF).

A aplicação das provas está marcada para o próximo domingo (15), em 306 localidades de todas as regiões do país. Conforme o edital de convocação, os portões serão abertos às 12h e o fechamento está marcado para as 12h45. O início da prova está previsto para as 13h.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com documento de identidade impresso com foto, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

