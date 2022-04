Segundo a Casa Civil, também deixa de ser necessário o preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante. Para brasileiros e estrangeiros que não têm o esquema de vacinação completo, será exigido um teste de antígeno ou laboratorial RT-PCR com resultado negativo e realizado um dia antes do embarque. Fica dispensada a exigência de quarentena.

As regras também valem para quem pretender entrar no Brasil por via marítima ou terrestre. No caso do acesso por via terrestre, não será exigido comprovante de vacinação para brasileiros residentes no País que não estejam completamente vacinados, informou a Casa Civil.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou que essas medidas fossem adotadas, preferencialmente, a partir de 1º de maio, mas, segundo a portaria do governo, já estão em vigor. A recomendação foi motivada pela ampliação da cobertura vacinal no País e a tendência de redução de novos casos e mortes por Covid-19.