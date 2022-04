Porto Alegre Descida da Borges abre o carnaval de Porto Alegre; desfiles oficiais ocorrerão em maio

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

O prefeito Sebastião Melo acompanhou a passagem das escolas de samba pela avenida Borges de Medeiros Foto: Mateus Raugust/PMPA O prefeito Sebastião Melo acompanhou a passagem das escolas de samba pela avenida Borges de Medeiros. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Após dois anos, o carnaval voltou a Porto Alegre. A tradicional Descida da Borges, no Centro, teve uma edição especial em comemoração aos 250 anos da Capital gaúcha na noite de sexta-feira (1º).

A festa começou com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo Bira Borba e sua corte pelo prefeito Sebastião Melo. “Que seja um carnaval de paz, alegria e cultura em Porto Alegre. A cidade está vacinada e vivemos um belo momento de ocupação dos espaços públicos com o aniversário da cidade. Nos 250 anos, Porto Alegre merece esse reencontro com o carnaval”, afirmou o prefeito.

“Somos a cidade do futuro, do sorriso. Vai ter carnaval, sim. Porto Alegre se vacinou e é uma cidade multicultural. Só uma cidade que respeita a cultura coloca o carnaval nos seus festejos”, disse o Rei Momo.

Em seguida, começaram os desfiles pela Borges. A primeira escola foi a Imperadores do Samba, depois entrou União da Tinga, seguida por Império da Zona Norte, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas, Bambas da Orgia e Estado Maior da Restinga.

O público lotou a avenida até a madrugada deste sábado (02). A Descida da Borges serviu como um ensaio para os desfiles oficiais do carnaval, que ocorrerão de 6 a 8 de maio, no complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. Em 2020 e 2021, os desfiles foram cancelados por causa da pandemia de coronavírus.

