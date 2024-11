Política Governo federal estuda lançar programa de financiamento e valorização dos professores

O governo federal deve lançar, em novembro, um conjunto de ações para valorização dos professores da educação básica. O anúncio foi realizado durante a reunião dos ministros de Educação do G20, que ocorreu nesta quarta-feira (30), em Fortaleza.

Entre as medidas que serão criadas está o programa Pé-de-Meia para a licenciatura, uma forma de incentivar estudantes a seguirem na carreira docente; e um concurso unificado, como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para a contratação de professores.

Segundo o Ministro da Educação, Camilo Santana, o processo unificado para professores no Brasil será por adesão das redes estaduais e municipais.

“É importante a sociedade compreender a importância do reconhecimento e da valorização dos professores no nosso país. Também terá, dentro dessas ações, o incentivo, eu tenho dito que vai ser o Pé-de-Meia Licenciatura, que é para estimular os jovens que estão fazendo o Enem, que já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio”, completou o ministro ao reforçar que as ações serão voltadas tanto para professores que já estão em sala de aula, quanto para aqueles que ainda buscam a carreira.

Santana ainda ressaltou que a valorização dos professores e da educação está entre os temas das discussões na próxima reunião de líderes do G20.

