Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia investimento de mais de R$ 55 milhões para o combate à estiagem

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Dinheiro será destinado para a perfuração de poços e recuperação de estradas Foto: Divulgação Dinheiro será destinado para a perfuração de poços e recuperação de estradas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira (15), recursos para combater a estiagem e diminuir o impacto dos danos causados pelo período de seca. A escassez de chuvas atingiu o Estado entre o final do ano passado e o começo de 2020.

No total, serão mais de R$ 55 milhões destinados à perfuração de poços, construção de açudes e pagamento de horas-máquina para recuperação de estradas.

Os recursos resultam de ação conjunta entre o governo do Estado, a bancada federal gaúcha, a Assembleia Legislativa e o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. No total, são R$ 29,1 milhões oriundos de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha, por meio da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), R$ 6 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 10 milhões do próprio governo do Estado. Outros R$ 10 milhões foram direcionados a partir do orçamento da Assembleia Legislativa na semana passada.

O governador Eduardo Leite, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, agradeceu os esforços de todos os agentes envolvidos neste processo. “Há uma ação coordenada, desde janeiro, por parte do governo do Estado, para minimizar os danos e os prejuízos da estiagem. Além disso, estamos trabalhando juntos para viabilizar meios de prevenção e de antecipação de cuidados em relação a futuras estiagens”, detalhou.

Dos R$ 55,1 milhões, R$ 10 milhões serão destinados à construção de 1.025 açudes, cuja execução ficará a cargo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em 102 municípios – cada um receberá dez. Esse valor, oriundo da Assembleia Legislativa, também será destinado à perfuração de 55 poços.

Os R$ 10 milhões do governo do Estado servirão para a perfuração de 50 poços e para o pagamento de horas-máquinas em 53 municípios.

O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, explicou que os R$ 6 milhões provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional serão destinados também à perfuração de poços. A Funasa perfurará o restante dos poços.

Confira aqui a lista de municípios e de ações a serem executadas.

