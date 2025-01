Rio Grande do Sul Governo gaúcho aplicará R$ 1,2 bilhão em pontes e trechos de rodovias afetados pelas enchentes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Iniciativa tem por finalidade recuperar e reforçar infraestruturas. (Foto: Arquivo/Exército)

O governador Eduardo Leite anunciou nessa segunda-feira (20) o investimento de R$ 1,2 bilhão em obras destinadas à recuperação e qualificação de estradas e pontes do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes do ano passado. Em solenidade no Palácio Piratini, ele e o titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinaram os respectivos contratos.

Desse total, R$ 1,18 bilhão será investido em trechos de 11 rodovias e R$ 65,6 milhões em três pontes. A categorização das estradas e pontes afetadas foi baseada em sete critérios: situação da rodovia, tempo gasto a mais em deslocamentos, quantidade de afetados, impactos na economia local, na saúde e na mobilidade urbana e volume de circulação de veículos.

Todas as obras contemplam estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E levam em consideração projeções de mudanças climáticas e riscos associados a eventos extremos como a tragédia climática ocorrida em em maio.

A iniciativa integra o Plano Rio Grande, o programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado lançado em 2024, que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

Com a palavra…

O governador explicou que os investimentos anunciados contemplam obras em locais que apresentavam risco, elencados a partir de um levantamento técnico: “Não é só sobre retomar a rodovia ou a ponte, é sobre garantir que essas estruturas sejam capazes de suportar novos eventos climáticos”. Ele acrescentou:

“É um conjunto de obras que inequivocamente merecia um tratamento diferenciado para uma contratação emergencial, mantendo todo o rigor técnico. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem [Daer] e toda a estrutura do governo vão acompanhar intensamente o processo para que os prazos sejam cumpridos. Assim, poderemos restabelecer a normalidade e também dar resiliência para as estradas”.

O secretário Juvir Costella destacou, por sua vez, o anúncio como um marco para a reconstrução do Estado: “Este é um momento em que conseguimos devolver ao povo gaúcho aquilo que lhe pertence, que é o direito de recomeçar a partir da reconstrução de estradas, de pontes e de um Rio Grande ainda mais forte e resiliente”.

Estradas

– ERS-332 – Encantado a Anta Gorda.

– ERS-332 – Anta Gorda a Soledade.

– ERS-431 – Bento Gonçalves a Santa Bárbara (São Valentim do Sul).

– ERS-444 – Bento Gonçalves/Monte Belo do Sul a Santa Tereza.

– ERS-448 – Nova Roma do Sul ao Rio das Antas.

– ERS-448 – Rio das Antas a Farroupilha.

– ERS-452 – Bom Princípio (Entrada ERS-122) a Caxias do Sul (Entrada BR-116).

– VRS-826 – Feliz – Alto Feliz – Farroupilha (Entrada ERS-122).

– ERS-129 – Estrela a Roca Sales.

– ERS-149 – Entrada RSC-287 (para Santa Maria) a Nova Palma.

– ERS-348 – Dona Francisca a Agudo.

– ERS-348 – Entrada ERS-149 (São João do Polêsine) a Dona Francisca.

– ERS-437 – Vila Flores ao quilômetro 9 ao 200.

– ERS-437 – Vila Flores a Antônio Prado.

– ERS-640 – São Vicente do Sul a Rosário do Sul.

Pontes

– Ponte de Vista Alegre do Prata – ERS-441.

– Ponte de Faxinal do Soturno – quilômetro 35 ERS-348.

– Ponte do Arroio Capivari (Alegrete) – ERS-507.

– Ponte de Feliz -VRS-843 (já anunciada, em fase de elaboração de projeto).

– Ponte de Itati – ERS-417 (já anunciada, em fase de elaboração de projeto).

– Ponte de Sinimbu – RSC-471 (já anunciada, em fase de elaboração de projeto).

(Marcello Campos)

